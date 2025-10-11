啦啦隊女神「遮整臉」救災超低調！PO照才被認出…粉絲驚：我是推車的

記者潘慧中／綜合報導

賴可（LIKE）是味全龍啦啦隊「小龍女」的人氣成員，親民形象深植人心。近日格外引起討論的是，她低調前往花蓮光復鄉救災，直到事後才曝光照片，讓當天負責倒泥濘推車的粉絲驚呼：「沒認出來真的太難過了！」

▲▼賴可PO照後，粉絲才驚覺當天是她。



照片中，可以看到賴可戴上棒球帽和口罩，幾乎遮住了整張臉，只露出雙眼。她穿著淺色外套、杏色長褲和雨靴，以輕便工作服投入災後清理活動。

▲賴可低調前進災區。



即使滿身泥濘，賴可仍對著鏡頭露出溫暖笑容。有趣的是，清理過程中，拿著鏟子的她突然恍神的一幕，也被朋友拍了下來笑問：「請問是在等推車還是來討債？」

▲賴可鏟泥。



賴可10日還有感而發地說，今年國慶日讓她有格外不同的感受，「為自己生長在這片土地感到驕傲」，感恩現有的平凡幸福之外，她也真摯地為花蓮祈禱，「願愛與良善持續蔓延，也願花蓮光復的居民能重建家園，早日恢復平靜的生活。」

▲賴可平常都打扮得很性感。