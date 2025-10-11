日劇女王翻車！50歲米倉涼子爆呼麻「已失蹤2個月」　曾愛上毒蟲成汙點

記者田暐瑋／綜合報導

日本女星米倉涼子演出《派遣女醫X》的天才外科醫師「大門未知子」，一演就是12年，成功成為日劇女王，先前她多次取消公開活動，引發外界擔憂，如今被日本週刊踢爆，疑似是涉嫌吸食大麻遭到調查，在和阿根廷舞者男友同居的家中發現呼麻器具，而她目前已消失2個月。

據《週刊文春》報導，厚生勞動省麻藥取締部已決定針對米倉涼子涉嫌違反《麻藥取締法》進行全面調查，今年6月她就被列入調查範圍，直到8月20日出現重大進展，當天相關單位突襲她位於東京的自宅公寓搜索，相關人士透露，「家中查獲了多種在被禁止持有的違法藥物，還發現了用於吸食的器具等等。」

被搜索後的兩天，米倉涼子前往歐洲旅遊約兩周，隨後取消了原定9月17日要出席的開幕儀式。《週刊文春》向米倉涼子的事務所查證此事，但對方未在截稿前回覆，該媒體也對外稱將會公開米倉涼子家中遭搜查的完整過程，以及直接訪問米倉涼子的對話內容。

事實上，米倉涼子2000年與一名年長15歲的已婚男子交往，該男子曾因攜帶和使用興奮劑被捕，據悉還因詐騙案件被判刑，並在橫濱經營餐廳與色情行業，此事令她一度飽受媒體包圍和輿論抨擊，讓她在面對鏡頭時神情憂鬱，成為她演藝生涯的汙點。

