南韓名模被爆秘婚7個月！BTS Jin親自到場主持　大咖男星搶到捧花

記者吳睿慈／綜合報導

南韓名模Kim myeongjin（音譯，金明珍）是時尚界的寵兒，有著172公分高挑身材、精緻臉孔，更曾經站上國際伸展台，現年28歲的她，10日被韓媒爆出其實早已結婚，婚禮在3月低調完成，甚至請來國際級巨星防彈少年團的Jin為她主持，世紀婚禮現場曝光。

▲Kim myeongjin在3月低調完婚，主持人是Jin。（圖／翻攝自OSEN）



根據韓媒報導，Kim myeongjin在3月時低調出嫁，老公是運動品牌的CEO，兩人交往許久，這段感情在3月修成正果，但並未對外公開，直到10日被媒體曝光，粉絲才發現她已經默默成為人妻。

這場盛會堪稱世紀婚禮，會場最多可容納800人，搭配施華洛世奇水晶吊燈與高挑天花板的宏偉空間，現場以華麗的花卉裝飾，Kim myeongjin的純白禮服更是經過精心打造，滿滿白色水鑽相當奢華。

▲名模Kim myeongjin婚禮眾星雲集，趙權搶到捧花。（圖／翻攝自OSEN）



而當天來賓陣容同樣華麗，女團Miss A出身的Min、等人都出席祝賀新人。特別的是，天團BTS成員Jin擔任婚禮主持人，而2AM團員趙權與任瑟雍驚喜現身合唱祝歌，趙權更親手接下新娘的捧花，全場氣氛熱烈，世紀級婚禮現場曝光，在韓掀熱議。