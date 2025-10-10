國慶發文「台女星脫了」！香蕉辣妻解放國旗泳衣 邰智源：台灣生日快樂

記者潘慧中／綜合報導

10日迎來一年一度的國慶，有不少藝人舉著國旗、發文祝福台灣生日快樂，包括三立《寶島神很大》主持人香蕉及其老婆、胡文英和邰智源，吸引大批粉絲按讚！

▲胡文英發國慶文穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）



照片中，可以看到邰智源身穿整套軍服，站在泳池中，上半身露出水面，臉上帶著笑容並比出「讚」的手勢，神情輕鬆又充滿自信，「今天是國慶日，希望我們士農工商，大家發達；軍中同袍，身體健康。Taiwan ~Brilliant! TW Happy Birthday.」

▲▼邰智源用軍服照慶祝國慶日。（圖／翻攝自Instagram／taitaihome）



不只這樣，正在泰國遊玩的香蕉也不忘發文慶祝國慶日，「民國114年了生日快樂！很多美好和感動的事物，天天發生著，出國越多次，越覺得家鄉的美好。」

▲香蕉在泰國遊玩仍心繫台灣的國慶日。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）



畫面中，只見香蕉穿著印有國旗圖案的T恤，開心地舉起手中國旗；老婆則穿著同款設計的國旗比基尼，辣露渾圓半球，下半身搭配牛仔褲，完美襯托出纖細腰身。

除此之外，女星胡文英則身穿以國旗圖案設計的比基尼，爬上宜蘭抹茶山，高高舉起飄揚的國旗，神情堅定又帶著笑意，展現出滿滿的愛國熱情。

▲胡文英到抹茶山高舉國旗。（圖／翻攝自Instagram／paulina550308）