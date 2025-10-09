ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Ryu公開決裂女畫家始末
50嵐員工崩潰：別再點麵茶！
獨／郭采潔帶樂團回台開唱
Ryu公開決裂女畫家始末！　「她被罵妓女」火爆爭執內幕曝光

記者王靖淳／綜合報導

百萬YouTuber夫婦檔Ryu、Yuma去年爆出婚內雙出軌，對象分別為大陸女畫家及另名YouTuber Tommy，今年1月正式離婚，兩人展開新生活後的感情動向備受關注。不過最近女畫家證實與Ryu分手，並自爆遭對方毆打，讓男方揚言提告，雙方隔空交戰引發關注，今（9）日Ryu更在頻道上傳一段30分鐘的影片，親自還原與女畫家決裂的始末。

▲▼Ryu。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）

▲Ryu唸女畫家寫給他的信一度哽咽。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）

Ryu在頻道上傳一支名為「突然來了一封信，來自畫家。《只差一點點》」的影片，並在影片中唸女畫家寫給他的信。女畫家在信中坦言，當時在得知Yuma出軌後，她對Ryu充滿同情，兩人也因此越走越近。她更揭露，自己當初就是靠著一句：「我喜歡有文化的，比如你」，而成功地讓Ryu淪陷，進而開啟這段禁忌之戀。

▲▼Ryu。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）

▲女畫家指控Ryu離婚後就變了。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）

女畫家在信中透露，在初期曾向Ryu提出「不能跨越最後底線」的要求，希望能與對方維持單純的約會關係。然而，在這段期間，Ryu卻常做出讓她感到不解的舉動。她表示，Ryu會在她面前接Yuma的電話，直白地說和喜歡的人在一起，絲毫沒有要向對方隱瞞的意思。她坦言，在兩人陷入熱戀後，她不但為Ryu配了一把家中鑰匙，更漸漸開始以「男朋友」，來稱呼對方。

▲▼Ryu。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）

▲Ryu曾罵女畫家像個妓女。（圖／翻攝自YouTube／RyuuuuTV）

女畫家在信中坦言，自己曾在Ryu與Yuma協議離婚期間，聲淚俱下地對他說：「我求求你放過我吧，我真的不愛你」，但最終，卻還是被男方的瘋狂所打動，選擇繼續交往。不過，她也痛訴，男方在離婚後與她交往時，整個人就完全變了，不但開始對她有很多要求，更在她因壓力而罹患婦科疾病時，對她冷嘲熱諷。

▲女畫家、Ryu隔空交戰。（圖／翻攝自Instagram）

▲女畫家、Ryu隔空交戰。（圖／翻攝自Instagram）

女畫家在信中表示，當她得知Ryu與前妻Yuma，當年也是雙出軌才在一起的真相後，她對Ryu開始出現生理性厭惡。沒想到，當她向對方求助時，竟換來了，「妳不愛我，還主動和我親密，妳真噁心」的回應，甚至在某次的爭執過程中，還被Ryu辱罵「像個妓女」，讓她感到相當心寒。不過女畫家最後也強調：「我們並不是因為不愛了而分開，而是因為沒有辦法和對方生活下去了，我們冷靜後，覺得未來會作為對方最好的朋友。」

