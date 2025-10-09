Lulu、陳漢典世紀婚倒數　她又砸百萬圓夢...激動到當場爆哭

記者蔡琛儀／台北報導

準人妻Lulu黃路梓茵將在明年1月與陳漢典舉辦婚禮，人逢喜事精神爽，她近日推出台語新歌〈泡泡〉，原本許願MV可以到日本長崎豪斯登堡拍攝，沒想到夢想成真，成為首位在當地拍MV的台語女歌手，直呼從音樂到畫面「幾乎百分百實現我心中想望」。

▲▼Lulu新歌〈泡泡〉MV 圓夢在日本豪斯登堡拍攝。（圖／天地合娛樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

當初她請謝銘祐寫歌時就設定要有「旋轉木馬」，「聽到三拍圓舞曲時，我心裡想：一層不夠，要三層！」年初她遊豪斯登堡時還感嘆：「在這裡做什麼都會心想事成。」身為務實金牛座的Lulu，從提案、造型到找團隊都親力親為，為了申請場地，她親自寫信聯繫豪斯登堡，「過程很煎熬，但不去試怎麼知道有沒有機會？」沒想到兩週後竟收到園方回信，還被認出身分，她笑說：「真的有種國際巨星的感覺！」

為此她砸下百萬邀名導殷振豪掌鏡，率領超過20人團隊橫跨東京到長崎拍攝，Lulu全程參與劇本、服裝設計，還自備八套手工訂製服、扛四大箱行李。她感性說：「每個夥伴都陪我拚到最後完成，真的太感動。」正逢向日葵花季，向日葵又是她的本命花，一走進園區Lulu瞬間爆哭：「每次追花都失敗，這次終於成功！」登上三層旋轉木馬時更是開心到不行。

▲▼Lulu開心遇上向日葵花季。（圖／天地合娛樂提供）

MV還藏了洋蔥橋段，導演偷偷請Lu媽錄影片，在拍攝時突播放一句：「你吃飽了沒？」讓Lulu瞬間淚崩，她說：「很多在日本、美國工作的朋友看完都哭爆，因為我們在外地工作都報喜不報憂。」而Lu媽最後的一句「我的夢想是你健康快樂」，更成為MV一大哭點。