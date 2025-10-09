金曲歌王首戰主持人獎！　「4度敲響廣播金鐘」笑嘆：已槓龜3年

▲金曲客語歌王劉劭希首戰「流行音樂節目主持人獎」。（圖／客委會提供）



記者翁子涵／台北報導

第60屆廣播金鐘獎即將揭曉，客語廣播作品今年表現亮眼，其中金曲客語歌王劉劭希以客語音樂節目《阿希米亞狂想曲》強勢入圍「流行音樂節目主持人獎」，為客語節目樹立指標性里程碑，節目邁入第4年，劉劭希笑稱自己已經槓龜3年，對入圍抱持平常心：「得獎不只靠把事情做好，還要看時機與運氣！開心入圍，但不以此自滿，日子照過、節目照做。」

▲▼ 金曲客語歌王劉劭希對得獎抱持平常心。（圖／客委會提供）



《阿希米亞狂想曲》絕非單純「放歌台」，劉劭希以客語深入淺出，解析每首歌曲誕生的時代背景與文化脈絡，橫跨數十年流行光譜。這位自稱「職人音樂家」的客語歌王，更將鮮少在客語中出現的電子合成器、電吉他等現代音樂語彙融入節目，大膽談論股票、算命、電玩等議題，並廣邀年輕世代對談，致力讓客語走進現代生活，甚至創造新用語。

創作客語音樂近30年，劉劭希坦言曾有聽眾直白回應「聽不懂客語」，但他反而視為美事：「最好的音樂，是你聽不懂歌詞，依然會被旋律打動！」也有聽眾表示：「聽了一年，客語越來越懂！」甚至稱節目是「客語版音樂百科全書」。劉劭希笑說，節目目的不是上課，而是分享他主觀認為各年代的好音樂。談及歌手或主持人哪個更有挑戰，他選擇前者，認為音樂能保留更多想像空間，而廣播則能明確分享理念。

劉劭希自嘲外表嚴肅、內心幼稚，近年創辦「搖滾童謠」計畫已滿6年，足跡遍佈全台各小學，帶領孩子們唱跳客語歌，讓同齡孩子間用「好玩」傳遞語言與音樂。他認為，傳承不該只是口號，要有舞台與作品，讓小朋友覺得客家話不再無聊，若幸運獲獎，他也想用最劉劭希式的方式慶祝：「來一集45分鐘Disco Non-stop Remix，我只在開頭跟結尾說話，其他時間讓音樂說話！」

