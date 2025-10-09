李千娜、黃尚禾二度現身顏正國靈堂　王識賢哀痛悼念：不敢相信

記者蔡琛儀／新北報導

50歲男星顏正國7日因肺腺癌病逝，噩耗曝光後震驚各界，許多親友昨（8日）就紛紛到靈堂致意；令人感動的是，顏正國好友李千娜、黃尚禾夫婦昨天一早11點多就抵達靈堂幫忙折蓮花，直到傍晚5點多才離開；今天大約早上11點20分，夫妻倆又低調現身靈堂，相當有情有義。

▲ 李千娜、黃尚禾二度前來顏正國靈堂 。（圖／記者蔡琛儀攝）

曾和顏正國合作《角頭2：王者再起》的王識賢、古斌也在近中午時到場，神情哀戚，王識賢坦言兩人有一年多沒聯絡，去年才得知顏正國罹患肺腺癌，但因顏正國身體一直算蠻健壯，在拍片現場也很健壯，因此對於噩耗相當不敢置信，王識賢不捨表示：「他非常仗義 ，然後非常孝順，對家人都非常的用心 ，然後他自己在演藝圈也是很很努力的在做，也很拼的一個人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

王識賢說，過去和顏正國合作的心得，就是對方常常給他們很大的表演空間，「有時候才適度的給我們一些意見 ，但大部分都給演員們非常大的空間，好好發揮，對我來說他是一個非常好的導演。」古斌特地從外地趕來，紅著眼眶透露中秋節有傳問候訊息，但對方都沒有回覆，「他留下的蠻多也給了我蠻多，這是他偉大的地方 ，就像識賢哥講的，他老是報喜不報憂，生病也不想讓我們知道。」不捨表示顏正國是個非常有責任感的人，希望他接下來好好休息。

▲ 王識賢、古斌前來顏正國靈堂 。（圖／記者蔡琛儀攝、記者鄭遠龍攝）

昨天原本傳出顏正國的靈堂將在今天中午開放，不過據悉靈堂目前尚未佈置完成，正式開放時間仍有待確認。