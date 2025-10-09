ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
顏正國靈堂照外流！鋼鐵爸怒發聲
「重色輕友」星座Top 3
不斷更新／韓星活動10月售票！
黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片「初見就親吻」

記者陳芊秀／綜合報導

YouTuber黑男以拍攝街頭配對影片《黑男邱比特》走紅，近日幫一位身材姣好、外型歐美的辣妹配對，不料女方因不喜歡對方，其表情引發爭議，因此選擇下架影片。而他的節目歷來引發不少話題，曾目睹一對初次見面就親吻！

▲▼黑男配對節目被挖大尺度正妹初見就親吻。（圖／翻攝自YouTube）

▲黑男配對節目引發討論，昔日大尺度正妹街頭配對影片再度被挖出。（圖／翻攝自YouTube）

《黑男邱比特》成功促成了多對素人男女的感情，還有配對情侶因節目而步入婚姻，也有許多初次見面的互動令人印象深刻。其中曾出現過一對是「初次見面就親吻」的搭檔，讓黑男不禁激動說：「親到我都不知道該怎麼主持了！」

影片女主角是女大學生Jessica羅穎。她同時身兼大尺度模特兒，手臂上刺青「Do not fall in love easily.（別輕易陷入愛情）」引起關注。她曾透露，這段刺青的意涵源自18歲時的一段破碎戀情，成為人生中的深刻印記。當時黑男依據 她提出的條件「會打扮、對寵物不過敏」展開尋找對象的行動。

經過兩個小時的努力，黑男在水煙館找到一名符合要求且願意入鏡的男生。兩人初次見面時背對背站立並握手，隨後發現彼此不僅修讀相同的行銷科系，還擁有刺青且年齡相仿，話題瞬間變得投契。雙方都給予彼此「9分」的高分評價，最高潮則出現在「友情互動」階段，男方突然對Jessica 說：「不好意思，我今天沒準備禮物，那我現場送妳一個。」話剛說完，男方便伸手托住她的後腦並親吻3秒，這突如其來的舉動令人驚訝，當時也成為網路熱門話題。

▲▼黑男配對節目被挖大尺度正妹初見就親吻。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼黑男配對節目被挖大尺度正妹初見就親吻。（圖／翻攝自YouTube）

▲黑男為大尺度正妹找對象配對，男方初次見面送上親吻。（圖／翻攝自YouTube）

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

