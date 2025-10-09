饅頭媽曬驗孕棒證實懷四寶！池畔大開性別趴…放煙火揭曉寶寶性別

記者陳芊秀／綜合報導

網紅饅頭媽（林榆芯）以美妝保養起家，育有三個子女的她，今（8）日無預警在IG發文宣布：「我們團隊迎來了可愛的四寶！」更在最新限動中，分享了一段在池畔別墅舉辦「性別揭曉派對」的影片，正式揭曉第四胎的性別，並曬出了驗孕棒！

▲饅頭媽預告大事發生。（圖／翻攝自IG）

照片中，饅頭媽也轉發了多則由朋友拍攝的限時動態，她不時護著肚子，臉上掛著幸福笑容，朋友更笑稱是「雙胞胎」，她轉發限動強調自己是四寶媽。其中一張照片是手持一支已顯示「兩條線」的清晰驗孕棒，配文則是一位好友對她的「無條件投寶」告白，表示願意應徵當「保母」，饅頭媽也幽默回應：「我真的會無條件送過去」，閨蜜間的好感情展露無遺。

▲饅頭媽限動曝光驗孕棒，證實懷四寶。（圖／翻攝自IG）

限時影片也有不同角度的性別趴影片，選在有附泳池的別墅慶祝，現場女性都有默契穿上粉色上衣，饅頭媽帶著一雙兒女一起按下啟動器，別墅旁大放紅色煙火，證實懷上女寶寶，她因此有了2子2女，朋友紛紛透過限動發聲祝福。

▲饅頭媽在池畔別墅開性別趴，放煙火揭曉寶寶性別是女娃。（圖／翻攝自IG）