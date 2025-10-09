ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
壯壯「透視裝遮3點」一側身全看光！S曲線畢露辣翻網：簡直要人命

記者陳芊秀／綜合報導

啦啦隊女神壯壯（沈立心）9月受邀登上倫敦時裝週，成為台灣首位獲此殊榮的啦啦隊員，寫下事業新里程碑。她現身APUJAN SS26春夏時裝秀，選穿一襲極具挑戰性的透視感禮服，正面僅巧妙遮住三點，已讓全場驚豔。而她昨日（8）深夜曬出身穿透視禮服的側身照，辣到網友直呼：「簡直要人命啊！」

▲▼壯壯透視裝一轉側身辣爆！S曲線網驚呼：簡直要人命。（圖／翻攝自臉書／壯壯）

▲壯壯倫敦時裝周穿透視裝，近日曬側身照辣爆！（圖／翻攝自臉書／壯壯）

壯壯深夜發文：「忘記分享給你們……，其實我覺得這件的側面比較辣。」並曬出多張身穿透視禮服的側身照。照片中，她身穿一襲墨綠色絲絨拼接裸色薄紗的長禮服，當側身站在雙層巴士車門時，從腋下到臀部、腿部全都一覽無遺的透視設計，讓她玲瓏有致的S曲線若隱若現，逼近全裸的大膽尺度，其中一張是她微靠車頭，薄紗則從胸下、腰部一路延伸至腿部，展現了她的緊實體態與健康美感，性感指數破表。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼壯壯透視裝一轉側身辣爆！S曲線網驚呼：簡直要人命。（圖／翻攝自臉書／壯壯）

▲▼壯壯透視裝一轉側身辣爆！S曲線網驚呼：簡直要人命。（圖／翻攝自臉書／壯壯）

▲▼壯壯透視裝一轉側身辣爆！S曲線網驚呼：簡直要人命。（圖／翻攝自臉書／壯壯）

▲壯壯透視裝巧妙僅遮住3點！（圖／翻攝自臉書／壯壯）

▲▼壯壯透視裝一轉側身辣爆！S曲線網驚呼：簡直要人命。（圖／翻攝自臉書／壯壯）

▲壯壯一側身，S曲線畢露！（圖／翻攝自臉書／壯壯）

這組震撼的照片也引來粉絲蓋樓式讚美，留言區刷滿一片火辣與愛心符號。網友盛讚「穿出性感火辣又好看的就是壯壯了」、「喜歡這種不過瘦的健康美，看起來很有精神」、「這樣的穿著打扮不只是性感～簡直要人命啊」。還有人驚呼：「這套幾乎要全裸了。」壯壯的造型獲得一面倒的好評。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

壯壯

