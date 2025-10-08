阿本認愛2年被問「何時結婚」　他曝真實想法：原本連交往都無感

記者蔡宜芳／綜合報導

《模范棒棒堂》出身的阿本（翁瑞迪），在2023年出櫃認愛男友「阿伯」，不時會在社群分享情侶日常。他日前曬出朋友的求婚紀錄影片，沒想到意外掀起粉絲提問潮，紛紛好奇他何時步入婚姻。對此，阿本坦言「目前沒有想結婚的想法」，認為現階段的生活狀態，已經讓他感到非常幸福與滿足。

▲阿本在2023年公開戀情。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）

阿本6日在社群發文表示，過去他曾有幾段長達三年以上的感情，雖然都是真心投入，但最終沒能走到最後，「原本的我，就連交往這件事都快沒感覺了。」直到遇見現任男友，兩人一同經歷人生起伏，在朋友推波助瀾下，相處半年後才正式在一起，這段關係也讓他重拾對感情的信任與溫度。

▲阿本坦言暫時沒有結婚的想法。（圖／翻攝自Facebook／阿本本人）

阿本表示，自己現在最在意的是「每天開心平靜就很幸福」，並不覺得婚姻是愛情的必然結果。他也坦言，或許未來某天會有不同的想法，但此刻的他更珍惜眼前的穩定與自在，「會不會過幾年後，就跟這篇貼文內的AI影片一樣，自己打臉？」分享了對於婚姻的想法。