顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲：做人剛剛好就好

記者王靖淳／綜合報導

50歲男星顏正國昨（7）日傳出病逝的消息，噩耗曝光後令大批粉絲都相當震驚，許多親友今（8）日紛紛到靈堂致意，親如兄弟的十年好友鋼鐵爸也出面受訪，稍早他透過臉書發文，透露有有心人士，竟跑到靈堂偷拍靈堂照後，再上傳到臉書蹭流量，為此他不解表示：「我真的不懂，阿國人都走了，為何還要蹭阿國的流量？」

▲鋼鐵爸出面受訪。（圖／記者許靖麒攝）

鋼鐵爸今（8）日深夜在臉書發文，並痛斥有人潛入靈堂，「偷拍阿國靈堂照，Po到自己的臉書來蹭流量。」他對此舉表示無法理解，同時也反問：「阿國人都走了，為何還要蹭阿國的流量？」，字裡行間，滿是對亡友的不捨及心疼，以及對有心人士的強烈譴責。

鋼鐵爸接著在文中解釋，自己之所以會如此憤怒的原因，他透露，「阿國的家人，還沒要公佈靈堂照」，沒想到卻有不速之客搶先曝光。為此他痛批：「你這種心態真是要不得，阿國跟你很熟嘛？就算很熟，你也不應該，用偷拍靈堂方式來蹭流量，你這種行為，真是令人髮指，非常要不得的行為啊，我鄙視你這種人。」

▲鋼鐵爸發文。（圖／翻攝自Facebook／鋼鐵爸阮橋本）

為了防止類似事件再上演，鋼鐵爸也在文中警告所有喜歡蹭流量的人，若再有任何人，在未經家屬同意的情況下，「把阿國的靈堂，Po到自己的臉書蹭流量」，那他一定公布對方的臉書。最後，鋼鐵爸在文末呼籲：「做人剛好就好了，阿國的家人已經很傷心了，你還在玩流量，做人剛剛好就好。」