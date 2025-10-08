ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
脹奶照曝！H級辣模產後賣「母乳香皂」　給粉絲搶購：更貼近體香

▲辣模辛尤里公開產前產後照。（圖／翻攝自辛尤里臉書）

▲辣模辛尤里分享，自己真的很喜歡整個孕期。（圖／翻攝自辛尤里臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

擁有「H級」火辣身材的性感模特兒辛尤里，於今年6月無預警曬出孕肚照，震撼眾多粉絲。令人意外的是，她在懷孕期間便宣布與結婚僅三個月的丈夫離婚。日前，她順利迎來寶寶出生，7日在社群上曬出產後脹奶照，預告將以母乳製作香皂，強調這是「比原味更貼近我體香」的商品，引發熱烈討論與粉絲搶購。

辛尤里在限時動態中透露，目前正積極擠奶製作母乳皂，笑稱這是「直接讓你零距離體驗」的產品，展現獨特幽默感與創意行銷手法。她也大方分享整段孕期過程，坦言初期並無孕吐，食慾良好，即便後期出現身體沉重、喘氣及失眠情況，整體狀態依然穩定，產後第二天便能自如行動，讓親友直呼不可思議。

對於生產經歷，辛尤里形容麻醉手術宛如「地獄」體驗，雙腳無法動彈、手被固定、頭暈噁心卻不能翻身，心理壓力極大。然而，見到寶寶的那一刻，她所有緊張與恐懼都瞬間釋放，甚至產後情緒高昂到幾乎清醒地接受縫合，只想趕緊見到孩子。

▲辣模辛尤里公開產前產後照。（圖／翻攝自辛尤里臉書）

▲辛尤里曬出產後脹奶照。（圖／翻攝自辛尤里臉書）

辛尤里還分享，自己真的很喜歡整個孕期，不管是寶寶在我肚子陪伴我、開刀前幾天期待跟他見面的心情，跟在手術室裡等待的焦慮跟不舒服，但凡每一個階段我都在享受人生的不一樣跟變化，生完後現在第7天，直接有60cc以上，我感覺我好像乳牛很多奶。

她還笑問，有沒有人能在外出時隨叫隨到幫忙疏通。此外，她也建議產婦可以尋求泌乳師協助，舒緩產後的不適，「不然真的硬到怕敲到寶寶頭」。

儘管婚姻未能走到最後，辛尤里表示，這段孕期讓她學會照顧自己，也讓寶寶健康平安地出生，「即使沒有嫁對人，也不代表我不幸福，因為我能自給自足。」她更期許產後努力瘦身，展現比產前更美的自己，迎接嶄新人生階段。

