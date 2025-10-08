不斷更新／韓星活動10月售票看這裡！ 穗珍、輝人演唱會開搶倒數
記者蔡宜芳／綜合報導
韓星來台活動10月售票資訊不斷更新中！時刻關注《ETtoday娛樂星光雲》，將以下追星資訊記到小本本：
▲韓星10月搶票行事曆，點我看大圖。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）
【鑑定師 2025 SHUHUA Talk Concert "Treasure Hunt with SHUHUA' : 線下公演】
▲舒華。（圖／翻攝自Instagram）
售票日期：
新光三越會員優先購票 2025年9月24日（三）10:00-2025年10月10日（五）
一般售票 2025年10月1日（三）12:00
售票方式：KKTIX
演出日期：2025年11月5日（三）19:30
演出地點： 台北國際會議中心TICC（台北市信義區信義路五段1號）
票價：NT$5880 / NT$4880 / NT$3880 / NT$2880
主辦單位：鑑定師 inspector
【2025 WayV Concert Tour [NO Way OUT] in Taipei】
▲WayV。（圖／翻攝自Facebook）
售票日期：
會員專屬優先預購 2025年9月30日（二）12:00-2025年10月1日（三）12:00
一般售票 2025年10月2日（四）12:00
售票方式：寬宏售票
演出日期：2025年11月15日（六）18:30
演出地點：台北國際會議中心TICC（台北市信義區信義路五段1號）
票價：NT$6,890 / NT$5,880 / NT$4,880 / NT$3,880
主辦單位：AEG Presents Asia、寬宏藝術經紀股份有限公司
【tripleS Alphie World Tour ＜Alpha Percent＞ in TAIPEI】
▲tripleS Alphie。（圖／翻攝自Facebook）
售票日期：2025年10月3日（五）20:00
售票方式：ibon網站及機台
演出日期：2025年11月9日（日）18:30
演出地點： Legacy TERA（台北市南港區市民大道八段99號）
票價：NT$5,500 / NT$4,500 / NT$3,500 / NT$1,880 / 身障席 NT$2,880
主辦單位：KMONSTAR
【Hi-Fi Un!corn ASIA Tour 2025 “Teenage Blue” IN Kaohsiung】
▲Hi-Fi Un!corn。（圖／翻攝自Facebook）
售票日期：2025年10月5日（日）11:00
售票方式：遠大售票
演出日期：2025年11月2日（日）17:00
演出地點： 後台 Backstage Live（高雄市苓雅區海邊路15-3號）
票價：A區 NT$5,200 / B區 NT$3,800 / 愛心席 NT$1,900
主辦單位：SHOW Office
【PURPLE KISS 2025 TOUR A Violet to Remembe in TAIPEI】
▲PURPLE KISS。（圖／翻攝自Facebook）
售票日期：2025年10月10日（五）12:00
售票方式：遠大售票
演出日期：2025年11月9日（日）15:00
演出地點：CLAPPER STUDIO （台北市中正區市民大道三段2號5樓）
票價：A區座席 NT$4,280 / B區站席 NT$2,980 / 愛心席 NT$2,140
主辦單位：RNR SQUARE TAIWAN
【2025 SOOJIN FAN CONCERT in TAIPEI】
▲穗珍。（圖／翻攝自Facebook）
售票日期：2025年10月11日（六）12:30
售票方式：FunOne Tickets
演出日期：2025年11月29日（六）18:00
演出地點：Legacy TERA（台北市南港區市民大道八段99號）
票價：VIP NT$5,680 / ZONE A NT$4,980 / ZONE B NT$3,680 / 愛心票 NT$1,800
主辦單位：洋洋國際、釩諾娛樂、勁維肯創意
【2025 Whee In FAN-CON TOUR [OWHEECE] in KAOHSIUNG】
▲輝人。（圖／翻攝自Facebook）
售票日期：2025年10月12日（日）11:00
售票方式：ibon售票
演出日期：2025年12月13日（六）16:00
演出地點：高雄流行音樂中心 （高雄市鹽埕區真愛路1號）
票價：NT$5,800 / NT$4,800 / NT$3,800 / NT$3,200
主辦單位：希林國際 Chillin International、VIBE MAKER 希波企劃
【2025 YOUNG POSSE [POSSE UP : THE COME UP in Taipei]】
▲YOUNG POSSE。（圖／翻攝自Facebook）
售票日期：2025年10月25日（六）12:00
售票方式：遠大售票
演出日期：2025年12月13日（六）18:00
演出地點：MOONDOG（台北市松山區復興南路一段39號9F）
票價：尚未公布
主辦單位：歐妮娛樂
