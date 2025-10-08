獨家／遭前男友背後羞辱：無法娶一個妓女！　AV女神心碎棄婚

記者蔡琛儀／專訪

AV女優金寶娜是台灣知名成人品牌大象傳媒2025年重點力捧女優，她過去曾在廣告公司、夜店待過，後來進到成人產業做場記，更成為一名專業的AV女優，不過外界對成人產業始終戴著有色眼鏡去檢視，金寶娜坦言，過去曾因前男友好奇，一起拍過無戴套的成人A片，沒想到最後還是導致感情破裂，還被說是「妓女」。

▲金寶娜對於自己的工作相當敬業。（圖／記者李毓康攝）

金寶娜回憶，當時前男友對於拍A片相當好奇，也似乎有意願想嘗試拍攝，她實際帶對方去片場參觀，看幕前幕後的拍攝工作，「其實他以他的角度還是無法理解我們這行的，我就說下來試試看就知道，專業度這種東西，他表現OK，主要是心態，進這行要很正向正面去看。

她原以為前男友實際參與拍攝更能理解她的工作，「結果他更不理解，一直無法帶入角色，用我的身份角度去看這件事。」原本兩人論及婚嫁，後來前男友覺得金寶娜工作頻率越來越高，開始吃醋，最後男方被她抓包精神出軌，「他還會說，你還不是都去外面跟別人（做愛），我就說，那你拿錢回來啊！」

▲金寶娜過去也曾遇人不淑。（圖／記者李毓康攝）

分手後她才得知前男友還曾在背後羞辱她：「我那時最難過的是，我身邊所有朋友裡面，他是最不尊重我的那個人，他到處去跟朋友說我是妓女，說他還是沒辦法娶一個妓女。」連朋友都聽不下去，也讓長期被PUA、貶低的金寶娜徹底清醒，「我的價值在沒有眼睛的人眼裡，絕對長不出火花。」