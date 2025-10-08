ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

大S冥誕「范瑋琪收徐媽1禮物」
LINE「10款免費貼圖」限時下載
顏正國入獄11年一度被判死刑
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

顏正國 波多野結衣 Joeman 于朦朧

唐玲父確診肺腺癌「2個多月就走了」　她驚覺1長年徵兆：以為是特色

記者蔡宜芳／綜合報導

因《好小子》系列電影走紅的男星顏正國，在7日因肺腺癌病逝，享年50歲，消息震撼演藝圈。而同樣作為抗癌戰士的女星唐玲，透露自己父親也是因為肺腺癌過世，「一發現就是四期，大概兩個多月就走了。」

▲▼專訪：《角頭2》導演顏正國。（圖／ETtoday資料照）

▲顏正國於7日過世。（圖／ETtoday資料照）

唐玲8日發文感嘆，顏正國的人生雖曾跌倒，但也努力重新站起，用自己的方式告訴大家「人生如何能重來」，沒想到，如今卻傳來噩耗，令她不勝唏噓，「生命啊，總在我們不經意的時候提醒，健康不是理所當然，而是每天都該被珍惜的恩典。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐玲提到，她的父親同樣因肺腺癌離世的經歷，而且發現時已經到了第四期，過兩個多月就天人永隔。唐玲說，她仔細回想後發現，爸爸雖然不抽菸，但自己經常會聽到父親清喉嚨的乾咳聲，「但因為持續的時間實在太久，算算好幾年（至少10年），我跟妹妹都覺得那是他的特色，其實那也許早就是個警訊。」

▲▼唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色。（圖／翻攝自Facebook／唐玲Linh Linh）

▲唐玲的父親也是因為罹患肺腺癌去世。（圖／翻攝自Facebook／唐玲Linh Linh）

唐玲提醒說，肺腺癌往往在沉默中成形，早期症狀不明顯，因此低劑量電腦斷層（LDCT）檢查格外重要。她也分享最新的健康政策，指出自2025年1月1日起，政府將擴大補助肺癌篩檢，家族史與重度吸菸者可每兩年免費檢查一次，呼籲民眾善加利用。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

顏正國唐玲肺腺癌

推薦閱讀

黑男街頭配對惹風波！「歐美辣妹表情失控」遭炎上　緊急下片道歉當事人

黑男街頭配對惹風波！「歐美辣妹表情失控」遭炎上　緊急下片道歉當事人

10小時前

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！　家人陪走最後一程：他完成這世界的使命

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！　家人陪走最後一程：他完成這世界的使命

7小時前

獨／顏正國「去年就生病」卻要兄弟封口！　好友哭著打給他：怎麼可以都不說

獨／顏正國「去年就生病」卻要兄弟封口！　好友哭著打給他：怎麼可以都不說

23小時前

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽！　霸氣反擊：喜歡瘦的就去看舊片

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽！　霸氣反擊：喜歡瘦的就去看舊片

10/7 15:34

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！　男生最推這2項：就很加分

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！　男生最推這2項：就很加分

20小時前

「阿國死了，在中秋節那天」顏正國戲裡也在中秋離世　巧合惹鼻酸

「阿國死了，在中秋節那天」顏正國戲裡也在中秋離世　巧合惹鼻酸

21小時前

林口雙語幼兒園涉虐童「逼睡走廊地板」！1年學費40萬　YTR找到6證人開戰

林口雙語幼兒園涉虐童「逼睡走廊地板」！1年學費40萬　YTR找到6證人開戰

7小時前

「好小子」顏正國過世！　再過3天迎51歲生日

「好小子」顏正國過世！　再過3天迎51歲生日

10/7 19:08

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　3歲差姐弟戀進展快狠準…聚會洩關係

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　3歲差姐弟戀進展快狠準…聚會洩關係

13小時前

顏正國最後公開亮相畫面！離世17天前明顯消瘦　賽車迷搶合照

顏正國最後公開亮相畫面！離世17天前明顯消瘦　賽車迷搶合照

3小時前

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

21小時前

波多野結衣遭酸走鐘「經紀人心疼揭真相」！　曝：身心有史以來最健康

波多野結衣遭酸走鐘「經紀人心疼揭真相」！　曝：身心有史以來最健康

6小時前

熱門影音

王齊麟視訊告白超害羞！ 陳詩媛曝低調求婚認定真愛

王齊麟視訊告白超害羞！ 陳詩媛曝低調求婚認定真愛
五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚

五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚
「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要

「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要
邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟
北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好
池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀

池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」

趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」
黃子佼到北檢複訊快步不語！

黃子佼到北檢複訊快步不語！
五月天不畏香港暴雨　淋雨開唱〈倔強〉#星光雲REELS

五月天不畏香港暴雨　淋雨開唱〈倔強〉#星光雲REELS
李翊君驚喜合體西卿 飆唱〈苦海女神龍〉意外爆粗口XD

李翊君驚喜合體西卿 飆唱〈苦海女神龍〉意外爆粗口XD
張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！
「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

《自殺通告》正式預告

《自殺通告》正式預告

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

曾莞婷「離開台八沒戲演」淚憶陳慧翎　演完《影后》陷低潮「沒問過自己快不快樂」

曾莞婷「離開台八沒戲演」淚憶陳慧翎　演完《影后》陷低潮「沒問過自己快不快樂」

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

蕭煌奇狂開地獄哏「想騎車載五月天上台」　笑喊「是末班車」阿信：7天後能再加場XD

蕭煌奇狂開地獄哏「想騎車載五月天上台」　笑喊「是末班車」阿信：7天後能再加場XD

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

看更多

【泰格與雪兒】短篇蕭貪朋友

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

曾敬驊狂嗑20顆地瓜「猛放10秒臭屁」！　竟還被方郁婷讚暖男

14分鐘前11

《風林火山》金城武回歸！劉青雲讚嘆「超強語言天分」　同時飆義大利西班牙文

16分鐘前0

唐玲父確診肺腺癌「2個多月就走了」　她驚覺1長年徵兆：以為是特色

31分鐘前0

砸4億打造！「大巨蛋秀泰影城」曝光　全台最多特殊影廳⋯一日限定半價體驗

37分鐘前5

于朦朧「潛規則」慘死延燒！　黃小琥認曾遭「霸王硬上弓」暴走了

1小時前0

全球破百億點擊！碰碰狐、貝貝彬首登大銀幕　湘荷妹妹秒喊：是Shark Doodoo！

1小時前0

姚淳耀半個月入圍2金…擁「10張台積電」賺千萬　被讚巔峰發聲了

1小時前96

賈永婕遭疑「國慶煙火錢不拿去賑災」　正面給答案：醬油錢不能買醋

2小時前0

曹佑寧最新CP搭擋曝光！　被問異性造型…害羞認了最愛王淨穿這樣

2小時前10

楊謹華、柯佳嬿相約聚餐「8點就睏」　3度爭金鐘視后私下話題曝

讀者迴響

熱門新聞

  1. 黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上
    10小時前3228
  2. 快訊／顏正國老婆悲慟發聲！
    7小時前5815
  3. 好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事
    23小時前2811
  4. 波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！
    10/7 15:346438
  5. Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項
    20小時前267
  6. 顏正國戲裡也在中秋離世
    21小時前4610
  7. 林口雙語幼兒園涉虐童「逼睡走廊地板」！YTR找到6證人
    7小時前429
  8. 「好小子」顏正國過世！
    10/7 19:0812243
  9. 張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　姐弟戀進展快狠準
    13小時前2011
  10. 顏正國最後公開亮相畫面！離世17天前明顯消瘦
    3小時前226
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合