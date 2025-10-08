唐玲父確診肺腺癌「2個多月就走了」　她驚覺1長年徵兆：以為是特色

記者蔡宜芳／綜合報導

因《好小子》系列電影走紅的男星顏正國，在7日因肺腺癌病逝，享年50歲，消息震撼演藝圈。而同樣作為抗癌戰士的女星唐玲，透露自己父親也是因為肺腺癌過世，「一發現就是四期，大概兩個多月就走了。」

▲顏正國於7日過世。（圖／ETtoday資料照）

唐玲8日發文感嘆，顏正國的人生雖曾跌倒，但也努力重新站起，用自己的方式告訴大家「人生如何能重來」，沒想到，如今卻傳來噩耗，令她不勝唏噓，「生命啊，總在我們不經意的時候提醒，健康不是理所當然，而是每天都該被珍惜的恩典。」

唐玲提到，她的父親同樣因肺腺癌離世的經歷，而且發現時已經到了第四期，過兩個多月就天人永隔。唐玲說，她仔細回想後發現，爸爸雖然不抽菸，但自己經常會聽到父親清喉嚨的乾咳聲，「但因為持續的時間實在太久，算算好幾年（至少10年），我跟妹妹都覺得那是他的特色，其實那也許早就是個警訊。」

▲唐玲的父親也是因為罹患肺腺癌去世。（圖／翻攝自Facebook／唐玲Linh Linh）

唐玲提醒說，肺腺癌往往在沉默中成形，早期症狀不明顯，因此低劑量電腦斷層（LDCT）檢查格外重要。她也分享最新的健康政策，指出自2025年1月1日起，政府將擴大補助肺癌篩檢，家族史與重度吸菸者可每兩年免費檢查一次，呼籲民眾善加利用。