姚淳耀半個月入圍2金…擁「10張台積電」賺千萬　被讚巔峰發聲了

記者黃庠棻／台北報導

第60屆戲劇金鐘獎即將在18日登場，今（8）日憑藉《死了一個娛樂女記者之後》入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎的林予晞、憑藉《我的意外室友》入圍迷你劇集／電視電影男主角獎的姚淳耀以及《X！又是星期一》入圍戲劇節目男主角獎的范少勳，3位同門一家人接受了媒體訪問。

▲姚淳耀、林予晞、范少勳。（圖／記者徐文彬攝）

姚淳耀與范少勳拍完《模仿犯》後，分別接下喜劇《我的意外室友》、《Ｘ！又是星期一》。其中，姚淳耀入圍的「迷你劇集（電視電影）男主角獎」堪稱死亡之組，他入圍時正在錄製節目，收到好消息後，回想起拍攝時，剛好在忙結婚和搬家，當時也在看房子，和劇中角色不謀而合。

▲姚淳耀。（圖／記者徐文彬攝）

而范少勳則是本就來沒記入圍公布是哪天，笑說當下還在貪小便宜「打卡送咖啡」，滿腦子都是「先不要打擾我佔便宜！」能夠入圍，他感謝導演阿KEN（林暐恆）的引導，讓劇組氛圍有趣又浪漫。

▲范少勳。（圖／記者徐文彬攝）

姚淳耀除了金鐘，日前也以《我家的事》入圍金馬獎，加上他手握10張台積電，投資賺了千萬，可說達到人生高峰，坦言「能夠跟曾敬驊一起入圍，競爭男配很開心，但還是希望我得獎！」至於金鐘獎，與他同組競爭的有吳念軒、吳翰林、黃冠智、黃迪揚、鳳小岳，他看了名單，也覺得競爭激烈，直言《聽海湧》吳翰林、黃冠智表現傑出。

▲姚淳耀。（圖／記者徐文彬攝）

被問到如果得獎，獎金要怎麼使用，范少勳表示會把所有的錢全都上繳給老婆，希望太太能夠透過旅遊放鬆，直呼「畢竟帶小孩真的很累」；姚淳耀則是想要把獎金拿來給公司的職員當「員工旅遊」的經費，認為「所有工作人員都很辛苦」。

▲范少勳。（圖／記者徐文彬攝）