《風林火山》金城武回歸！劉青雲讚嘆「超強語言天分」　同時飆義大利西班牙文

記者蕭采薇／台北報導

犯罪動作大片《風林火山》讓導演麥浚龍耗時10年以上，投注全副心力與資金，也是金城武睽違8年唯一的電影作品。金城武也笑談《風林火山》最困難的挑戰之一，就是要說義大利和西班牙文，但他也因此被劉青雲大讚：「非常有語言天分，同時要說廣東話、義大利和西班牙文，處理對白挺有方法。」

▲《風林火山》金城武首次挑戰說義大利語透露是最大挑戰還被劉青雲稱讚。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《風林火山》金城武扮反派壞人更添不同魅力。（圖／壹壹喜喜提供）

《風林火山》集合劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓、杜德偉、任賢齊等超強卡司，8日釋出的最新幕後片段，更有金城武大秀義大利語台詞的超帥畫面。從要接演《風林火山》，金城武就知道需要在電影中說義大利和西班牙文，為了能夠順利演出。

金城武也在幕後訪談中透露祕訣：「一直背呀，我可能從第一天就在背，可能還沒有背廣東話就一直在同步背。其實有這些義大利文和西班牙文對我來講也是一個魅力，所以（導演）從很早就先把義大利文和西班牙文的對白給我，然後死背。」

▲《風林火山》劉青雲角色眼神,讓金城武大讚對戲會感到害怕。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《風林火山》劉青雲角色眼神，讓金城武大讚對戲會感到害怕。（圖／壹壹喜喜提供）

金城武也在訪談中分享飾演《風林火山》的角色李霧童，其實是一個認知上的反派，不是好人。但這個反派還是有迷人的地方：「我覺得壞人也是有故事的，只是你（觀眾）從哪一個角度來看事情。我們習慣看作品有一個白色、一個黑色，這個電影是要講一個反派故事，我覺得還是會有一些讓你（觀眾）有感覺的內容。」

▲《風林火山》金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓共同演出極具魅力。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《風林火山》金城武、劉青雲、梁家輝、古天樂、高圓圓共同演出極具魅力。（圖／壹壹喜喜提供）

金城武也分享首次和劉青雲、梁家輝合作的感想：「之前只有在活動上碰過梁家輝，所以這次第一次看到他就很開心給他個擁抱，終於可以跟他說『你是我從小看到大的』。家輝哥在片場還很熱情開朗，非常活躍，還會說笑話給大家，佩服他每次都要特殊化妝兩個多小時以上。」

▲《風林火山》梁家輝每次演出都要化兩小時。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《風林火山》梁家輝每次演出都要化兩小時。（圖／壹壹喜喜提供）

金城武在片中和劉青雲也有兩場互動的重頭戲，金城武佩服地說：「他（劉青雲）那個眼神看著我，我會怕。他的眼神那麼定，青雲哥的表演讓我覺得好佩服。那場戲我也非常喜歡。」

▲《風林火山》金城武首次挑戰說義大利語。（圖／壹壹喜喜提供）

▲《風林火山》金城武首次挑戰說義大利語。（圖／壹壹喜喜提供）

《風林火山》故事講述一場突然而來的爆炸事件令香港富商殞命，牽引出販毒者與反毒者之間的角力。富商繼承人不惜一切製造社會混亂，為的竟是一個至善的理由「一個沒有毒品的世界」，比想像中更可怕、更混亂，結局誰來撥亂反正？《風林火山》將於10月9日全台上映。

 

