《叫我驅魔男神》張懷秋遭附身「成魔神宿主」　林哲熹血咒刺青對抗

記者蕭采薇／台北報導

跨年強檔國片《叫我驅魔男神》是台灣與印度跨國合作打造的奇幻動作喜劇，《愛愛內含光》演技派帥氣男神林哲熹，與《八尺門的辯護人》新生代演技派女演員雷嘉汭組成「驅魔CP」火花四射。兩人將面對《角頭－鬥陣欸》演出廣受好評的張懷秋在片中遭附身成為魔神阿修羅的「宿主」危害世界，聯手印度男神阿建巴吉瓦（Arjan Bajwa）展開一場跨國驅魔大任務。

▲懷秋在《叫我驅魔男神》中遭附身成魔神宿主。（圖／光盛影業提供）

融合濃厚的奇幻氛圍、異國色彩與宗教元素，橫跨動作、愛情、喜劇、奇幻、驚悚五大類型，火爆打鬥與爆笑橋段交織，熱血與浪漫並存，爽感直逼跨年煙火。荒謬無下限卻精彩絕倫，笑到翻、熱血到爆炸。

《叫我驅魔男神》前導預告以詭異隆起的背部脊椎、詭譎多臉怪神、血咒刺青、驅魔結手印以及染血的圓月彎刀震撼登場，瞬間帶領觀眾進入一個奇幻又驚悚的異世界。台、印兩大男神林哲熹、阿建巴吉瓦在片中分別飾演的魯蛇湯仔、膽小桑傑被命運牽引之下必須並肩作戰，張懷秋飾演的瘋吉則以鮮紅色髮型化身魔神阿修羅的宿主霸氣現身，氣場全開。

預告中，接二連三拳拳到肉的近身搏鬥、規模龐大的動作場面，搭配大場面的視覺特效衝擊，緊湊刺激、血脈噴張，令人腎上腺素瞬間飆升。片中不時穿插角色之間的搞笑橋段，最後更是來個回馬槍拍案叫絕，林哲熹才自信放話「在武器上寫上血咒」就會有用，下一秒一堆子彈散落在桌上，等著他一個個寫上血咒，讓他整張臉瞬間跨下來，立刻成為大翻車現場，讓人捧腹大笑。

▲林哲熹在《叫我驅魔男神》中是台灣驅魔大師的孫子「湯仔」。（圖／光盛影業提供）

導演陳玫君形容《叫我驅魔男神》就像平時家常料理意外煮出來的一道美味佳餚，出其不意、荒謬無下限的喜劇風格，遇上寶萊塢式的歌舞，再揉進港片黑幫與恐怖驅魔，全部加速到跨年倒數煙火之中，「你以為是神怪片，卻突然出現歌舞，你以為是愛情片，卻捲進黑幫廝殺，你以為要恐怖驅魔，卻笑點連連。故事從台灣漁港到印度古老傳說，把神魔大戰拍成一場後現代的『跨年爽片』，一次滿足動作、愛情、喜劇、奇幻、驚悚五大類型。」

林哲熹在《叫我驅魔男神》片中身為台灣驅魔大師的孫子「湯仔」，在爺爺死後只想靠驅魔直播成為網紅，同時為了生計擺攤賣烤透抽。投機又愛錢的魯蛇，以印度迦梨女神宗教為號召、膨風直播賣各種荒謬驅魔神器。雷嘉汭在片中飾演女友「阿嚕米」，相信湯仔仍有驅魔潛質，只是不知道如何解放。

導演陳玫君狂讚林哲熹、雷嘉汭碰撞出有趣的男女主角互動，更帶出驅魔與情感關係的複雜層次，成就獨特「驅魔couple」，她説：「林哲熹具有搞笑特質與動作戲經驗，適合詮釋一邊耍廢直播、一邊要驅魔救人的反差角色。雷嘉汭能靈巧切換活潑甜美與深刻情感，又善於用細膩層次表現角色間的真摯情誼。」

▲《叫我驅魔男神》另一個關注的焦點是印度男神阿建巴吉瓦首度在台演出，在片中飾演印度驅魔大師的孫子桑傑。（圖／光盛影業提供）

《叫我驅魔男神》另一個關注的焦點就是印度男神阿建巴吉瓦首度在台演出，他在片中飾演印度驅魔大師的孫子，一心只想回印度與心愛的女友結婚，沒想到在台灣遇上棘手的魔神阿修羅，將與同為驅魔大師孫子的湯仔一起聯手對抗。導演陳玫君直呼阿建既能詮釋印度神話色彩濃厚的角色，也能把「桑傑」這種不想當英雄、膽小卻天生擁有驅魔神力的矛盾角色演得立體有層次，「當然最重要的是他長得非常地帥，他和哲熹雖然是兩人第一次合作，但對戲時往往呈現兩個不同文化背景間妙趣橫生的交流。」

▲電影《叫我驅魔男神》前導海報。（圖／光盛影業提供）

印象很深的是阿建、哲熹在拍攝現場經常因習慣、語言、甚至飲食文化撞出許多創意，還會互相分享各自的演藝經驗、討論宮廟文化和印度教傳統，「他們共同練習寶萊塢歌舞及本土動作場面時所迸出跨國合作的火花，讓在現場的我們都覺得非常地過癮。」

導演陳玫君笑稱自己是「喜愛印度文化的台灣文藝老少女」，與有同樣喜好的出品人徐順理一拍即合。《叫我驅魔男神》全片超過一半鏡頭使用特效，邀請以《月老》、《疫起》榮獲金馬獎最佳視覺效果的嚴振欽領軍製作。他曾說：「特效團隊就像是影片的守護神。」《叫我驅魔男神》將於12月31日全台歡樂上映。