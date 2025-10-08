ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

大S冥誕「范瑋琪收徐媽1禮物」
LINE「10款免費貼圖」限時下載
顏正國入獄11年一度被判死刑
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

顏正國 波多野結衣 Joeman 于朦朧

《叫我驅魔男神》張懷秋遭附身「成魔神宿主」　林哲熹血咒刺青對抗

記者蕭采薇／台北報導

跨年強檔國片《叫我驅魔男神》是台灣與印度跨國合作打造的奇幻動作喜劇，《愛愛內含光》演技派帥氣男神林哲熹，與《八尺門的辯護人》新生代演技派女演員雷嘉汭組成「驅魔CP」火花四射。兩人將面對《角頭－鬥陣欸》演出廣受好評的張懷秋在片中遭附身成為魔神阿修羅的「宿主」危害世界，聯手印度男神阿建巴吉瓦（Arjan Bajwa）展開一場跨國驅魔大任務。

▲《叫我驅魔男神》張懷秋、林哲熹、演印度驅魔大師的孫子桑傑。（圖／光盛影業提供）

▲懷秋在《叫我驅魔男神》中遭附身成魔神宿主。（圖／光盛影業提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

融合濃厚的奇幻氛圍、異國色彩與宗教元素，橫跨動作、愛情、喜劇、奇幻、驚悚五大類型，火爆打鬥與爆笑橋段交織，熱血與浪漫並存，爽感直逼跨年煙火。荒謬無下限卻精彩絕倫，笑到翻、熱血到爆炸。

《叫我驅魔男神》前導預告以詭異隆起的背部脊椎、詭譎多臉怪神、血咒刺青、驅魔結手印以及染血的圓月彎刀震撼登場，瞬間帶領觀眾進入一個奇幻又驚悚的異世界。台、印兩大男神林哲熹、阿建巴吉瓦在片中分別飾演的魯蛇湯仔、膽小桑傑被命運牽引之下必須並肩作戰，張懷秋飾演的瘋吉則以鮮紅色髮型化身魔神阿修羅的宿主霸氣現身，氣場全開。

預告中，接二連三拳拳到肉的近身搏鬥、規模龐大的動作場面，搭配大場面的視覺特效衝擊，緊湊刺激、血脈噴張，令人腎上腺素瞬間飆升。片中不時穿插角色之間的搞笑橋段，最後更是來個回馬槍拍案叫絕，林哲熹才自信放話「在武器上寫上血咒」就會有用，下一秒一堆子彈散落在桌上，等著他一個個寫上血咒，讓他整張臉瞬間跨下來，立刻成為大翻車現場，讓人捧腹大笑。

▲《叫我驅魔男神》張懷秋、林哲熹、演印度驅魔大師的孫子桑傑。（圖／光盛影業提供）

▲林哲熹在《叫我驅魔男神》中是台灣驅魔大師的孫子「湯仔」。（圖／光盛影業提供）

導演陳玫君形容《叫我驅魔男神》就像平時家常料理意外煮出來的一道美味佳餚，出其不意、荒謬無下限的喜劇風格，遇上寶萊塢式的歌舞，再揉進港片黑幫與恐怖驅魔，全部加速到跨年倒數煙火之中，「你以為是神怪片，卻突然出現歌舞，你以為是愛情片，卻捲進黑幫廝殺，你以為要恐怖驅魔，卻笑點連連。故事從台灣漁港到印度古老傳說，把神魔大戰拍成一場後現代的『跨年爽片』，一次滿足動作、愛情、喜劇、奇幻、驚悚五大類型。」

林哲熹在《叫我驅魔男神》片中身為台灣驅魔大師的孫子「湯仔」，在爺爺死後只想靠驅魔直播成為網紅，同時為了生計擺攤賣烤透抽。投機又愛錢的魯蛇，以印度迦梨女神宗教為號召、膨風直播賣各種荒謬驅魔神器。雷嘉汭在片中飾演女友「阿嚕米」，相信湯仔仍有驅魔潛質，只是不知道如何解放。

導演陳玫君狂讚林哲熹、雷嘉汭碰撞出有趣的男女主角互動，更帶出驅魔與情感關係的複雜層次，成就獨特「驅魔couple」，她説：「林哲熹具有搞笑特質與動作戲經驗，適合詮釋一邊耍廢直播、一邊要驅魔救人的反差角色。雷嘉汭能靈巧切換活潑甜美與深刻情感，又善於用細膩層次表現角色間的真摯情誼。」

▲《叫我驅魔男神》張懷秋、林哲熹、演印度驅魔大師的孫子桑傑。（圖／光盛影業提供）

▲《叫我驅魔男神》另一個關注的焦點是印度男神阿建巴吉瓦首度在台演出，在片中飾演印度驅魔大師的孫子桑傑。（圖／光盛影業提供）

《叫我驅魔男神》另一個關注的焦點就是印度男神阿建巴吉瓦首度在台演出，他在片中飾演印度驅魔大師的孫子，一心只想回印度與心愛的女友結婚，沒想到在台灣遇上棘手的魔神阿修羅，將與同為驅魔大師孫子的湯仔一起聯手對抗。導演陳玫君直呼阿建既能詮釋印度神話色彩濃厚的角色，也能把「桑傑」這種不想當英雄、膽小卻天生擁有驅魔神力的矛盾角色演得立體有層次，「當然最重要的是他長得非常地帥，他和哲熹雖然是兩人第一次合作，但對戲時往往呈現兩個不同文化背景間妙趣橫生的交流。」

▲《叫我驅魔男神》張懷秋、林哲熹、演印度驅魔大師的孫子桑傑。（圖／光盛影業提供）

▲電影《叫我驅魔男神》前導海報。（圖／光盛影業提供）

印象很深的是阿建、哲熹在拍攝現場經常因習慣、語言、甚至飲食文化撞出許多創意，還會互相分享各自的演藝經驗、討論宮廟文化和印度教傳統，「他們共同練習寶萊塢歌舞及本土動作場面時所迸出跨國合作的火花，讓在現場的我們都覺得非常地過癮。」

導演陳玫君笑稱自己是「喜愛印度文化的台灣文藝老少女」，與有同樣喜好的出品人徐順理一拍即合。《叫我驅魔男神》全片超過一半鏡頭使用特效，邀請以《月老》、《疫起》榮獲金馬獎最佳視覺效果的嚴振欽領軍製作。他曾說：「特效團隊就像是影片的守護神。」《叫我驅魔男神》將於12月31日全台歡樂上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

張懷秋林哲熹叫我驅魔男神

推薦閱讀

黑男街頭配對惹風波！「歐美辣妹表情失控」遭炎上　緊急下片道歉當事人

黑男街頭配對惹風波！「歐美辣妹表情失控」遭炎上　緊急下片道歉當事人

12小時前

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！　家人陪走最後一程：他完成這世界的使命

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！　家人陪走最後一程：他完成這世界的使命

9小時前

獨／顏正國「去年就生病」卻要兄弟封口！　好友哭著打給他：怎麼可以都不說

獨／顏正國「去年就生病」卻要兄弟封口！　好友哭著打給他：怎麼可以都不說

10/7 20:41

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽！　霸氣反擊：喜歡瘦的就去看舊片

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽！　霸氣反擊：喜歡瘦的就去看舊片

10/7 15:34

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！　男生最推這2項：就很加分

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！　男生最推這2項：就很加分

22小時前

「阿國死了，在中秋節那天」顏正國戲裡也在中秋離世　巧合惹鼻酸

「阿國死了，在中秋節那天」顏正國戲裡也在中秋離世　巧合惹鼻酸

23小時前

林口雙語幼兒園涉虐童「逼睡走廊地板」！1年學費40萬　YTR找到6證人開戰

林口雙語幼兒園涉虐童「逼睡走廊地板」！1年學費40萬　YTR找到6證人開戰

9小時前

顏正國最後公開亮相畫面！離世17天前明顯消瘦　賽車迷搶合照

顏正國最後公開亮相畫面！離世17天前明顯消瘦　賽車迷搶合照

5小時前

「好小子」顏正國過世！　再過3天迎51歲生日

「好小子」顏正國過世！　再過3天迎51歲生日

10/7 19:08

波多野結衣遭酸走鐘「經紀人心疼揭真相」！　曝：身心有史以來最健康

波多野結衣遭酸走鐘「經紀人心疼揭真相」！　曝：身心有史以來最健康

8小時前

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　3歲差姐弟戀進展快狠準…聚會洩關係

張景嵐、陳銳穩交2年傳婚訊　3歲差姐弟戀進展快狠準…聚會洩關係

15小時前

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

顏正國昔服刑「戀上通信女筆友」　出獄後攜手組家庭

23小時前

熱門影音

王齊麟視訊告白超害羞！ 陳詩媛曝低調求婚認定真愛

王齊麟視訊告白超害羞！ 陳詩媛曝低調求婚認定真愛
五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚

五月天率萬人齊唱《倔強》！為花蓮災民打氣超催淚
「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要

「選郭碧婷當兒媳」只看3點！　向太曝：門當戶對不重要
邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟

邱澤當爸後燦笑露面　會娃娃音...可愛開關被開啟
北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好
池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀

池昌旭遭女粉「突襲強吻」 保鑣像路人...全程袖手旁觀
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」

趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」
黃子佼到北檢複訊快步不語！

黃子佼到北檢複訊快步不語！
五月天不畏香港暴雨　淋雨開唱〈倔強〉#星光雲REELS

五月天不畏香港暴雨　淋雨開唱〈倔強〉#星光雲REELS
李翊君驚喜合體西卿 飆唱〈苦海女神龍〉意外爆粗口XD

李翊君驚喜合體西卿 飆唱〈苦海女神龍〉意外爆粗口XD
張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！
「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

《自殺通告》正式預告

《自殺通告》正式預告

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

李翊君登小巨蛋...開唱〈雨蝶〉致敬瓊瑤　合體西卿飆〈苦海女神龍〉意外爆粗口！XD

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

邱澤燦笑聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」　可愛開關被開啟「用娃娃音講話」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

阿信「法國腔」對尬李竺芯　 瑪莎講到歪樓變「嘿咻XD」

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

曾莞婷「離開台八沒戲演」淚憶陳慧翎　演完《影后》陷低潮「沒問過自己快不快樂」

曾莞婷「離開台八沒戲演」淚憶陳慧翎　演完《影后》陷低潮「沒問過自己快不快樂」

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

馬國畢昔欠債5千萬還被冒名詐騙　曝「負債代表」澎恰恰也遭烏龍踅桌

蕭煌奇狂開地獄哏「想騎車載五月天上台」　笑喊「是末班車」阿信：7天後能再加場XD

蕭煌奇狂開地獄哏「想騎車載五月天上台」　笑喊「是末班車」阿信：7天後能再加場XD

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

看更多

【檢查時已是末期】鋼鐵爸曝顏正國抗癌1年「最後時刻」

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

黃恩賜老家災情曝光 孫綻化身「鏟子超人」挺進花蓮

24分鐘前65

饅頭媽爆懷孕「邀大家猜性別」！　嗨喊：迎來可愛四寶

30分鐘前10

花蓮光復捨命救6歲女童是友人的外婆！ 于美人淚揭心碎內幕

33分鐘前0

獨／曾敬驊確定約滿不續約！　轉投「一線巨星推手」新動向曝光

46分鐘前37

獨家／台AV女優爆內幕「二成在賣春」　最高開價百萬元：可提高行情

56分鐘前0

女星挖土戴水晶甲遭罵　丹妮婊姐揭「女性救災難題」：邏輯真怪

1小時前0

楊祐寧被問衝第4胎：小孩真的很好，鼓勵多生！　蔡思韵變「地表最恐怖孕婦」

1小時前0

初孟軒配對徐鈞浩…樹林結婚「女星證婚被甜翻」　牽手放閃照曝光

1小時前22

獨／最後對話曝！顏正國堅強報平安　好友聽語音當場淚崩揭他遺願

1小時前22

楊月娥憶亡父「罹肺腺癌只撐9個月」　悲揭他摔菸畫面：害死我了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上
    12小時前3228
  2. 快訊／顏正國老婆悲慟發聲！
    9小時前6016
  3. 好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事
    10/7 20:412811
  4. 波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！
    10/7 15:346438
  5. Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項
    22小時前267
  6. 顏正國戲裡也在中秋離世
    23小時前4610
  7. 林口雙語幼兒園涉虐童「逼睡走廊地板」！YTR找到6證人
    9小時前429
  8. 顏正國最後公開亮相畫面！離世17天前明顯消瘦
    5小時前269
  9. 「好小子」顏正國過世！
    10/7 19:0812243
  10. 波多野結衣遭酸走鐘「經紀人心疼揭真相」！
    8小時前2613
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合