賈永婕遭疑「國慶煙火錢不拿去賑災」　正面給答案：醬油錢不能買醋

記者蔡宜芳／綜合報導

女星賈永婕上任台北101董事長已滿一年，將在10日面對第二次施放國慶煙火的重責。不過，由於前陣子才發生花蓮光復鄉遭洪水慘淹的天災，因此有部分網友質疑賈永婕為何不把錢拿去賑災。對此，賈永婕在8日正面做出說明，並強調「真正的力量，不是取消活動」。

▲賈永婕透露這次101國慶煙火秀將有無人機表演。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕透露，團隊在凌晨1點默默進行預演，從燈光、煙火到無人機的每個時間節點都需完美配合，「看著那一台台緩緩升空的無人機，我忽然很激動——差一點要落淚，但我狠狠忍住，因為任務還沒結束，挑戰才正要開始。」她坦言，要在信義區首次舉辦無人機展演，壓力很大，「連青春期都沒長過痘的我，居然冒了一顆大痘痘。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過就在展演倒數之際，賈永婕也面臨不少攻擊。她指出，有網友在她還沒當董事長時發出的舊文下留言批評：「妳為什麼不把放煙火的錢拿去花蓮賑災？」對此，她嚴正澄清，賑災與國慶活動的經費完全不同，「買醬油的錢不能拿去買醋。」

▲賈永婕在凌晨和團隊預演國慶煙火秀。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕表示，賑災經費有專責機制，會持續投入花蓮重建，且全民都能監督；至於國慶展演活動，則是由贊助商支持，屬於台北101的年度計畫之一，「性質與用途完全不同，不能直接挪用。」她也舉例反問：「請問有人會把小孩的學費拿去捐款嗎？讓小孩不能去上學？」

面對外界批評，賈永婕強調：「當一個國家能在災難之後仍然完成既定計畫，那代表制度穩定、人民堅強。」她認為，真正的力量不是取消活動，而是「在逆境中仍能前行、仍能發光」她也提醒民眾，活動當天請多利用捷運藍線前往，不要開車；若無法到場，也可透過台北101官方YouTube直播收看全程無人機畫面。