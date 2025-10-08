篠崎泫戴水晶甲救災挨酸　親上火線揭真相：又不是用手指鏟土

記者王靖淳／綜合報導

颱風樺加沙重創花蓮，釀成慘重災情，演藝圈也迅速展現愛心行動，其中女星篠崎泫就在社群發文，分享自己投入救災行列的心得感想。貼文曝光後，立刻湧入大批網友朝聖按讚，不過卻有部分網友留言質疑她戴著水晶甲去救災。為此，她發聲解釋了！

▲篠崎泫到花蓮救災。（圖／翻攝自Facebook／篠崎泫Hsyan ）

篠崎泫在社群限動公開兩名網友的留言，透露有網友在看到她分享的救災照片後，將焦點放在她手上的水晶指甲，並留言質疑：「水晶甲不是應該拿掉才比較好工作嗎？」更有網友開酸：「明知道要去做粗工，戴水晶指甲到底要幹嘛？」面對網友們的質疑，篠崎泫表示，之所以會戴著水晶指甲前往災區，是因為很臨時決定要去，才會來不及去卸甲。

▲▼篠崎泫分享救災心得。（圖／翻攝自Facebook／篠崎泫Hsyan ）

篠崎泫向網友們解釋，水晶指甲不是隨便就可以拿下來的，而是要去店家給美甲師用藥水及工具才能卸下來，並非如網友所想的，可以隨意拆卸。她坦言，自己之所以會做指甲，是為了平時拍攝工作需要維持手部漂亮。

▲篠崎泫回應網友的質疑。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

除了向網友們解釋自己為何來不及卸甲，篠崎泫也表示，自己其實早已做美甲多年，無論是粗活、家事沒一樣不能做，對她而言，做了美甲再做事情完全不是問題。針對此次網友們提出的質疑，她也直言：「只是會讓美甲容易掉下來經常需要去補而已，重點是，我又不是用手指在鏟土，不覺得有什麼障礙。」