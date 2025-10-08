林予晞入圍金鐘影后認了：最想贏她　脫口「該邊拉傷」原因超荒謬

記者黃庠棻／台北報導

女星林予晞曾演出《我們與惡的距離》、《死了一個娛樂女記者之後》等多部高人氣影集，她近年也開始踏足學術領域，攻讀社會學碩士學位，是演藝圈公認的才女之一。隨著第60屆金鐘獎即將到來，以《死了一個娛樂女記者之後》入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎的林予晞也在採訪中分享了心情。

▲林予晞入圍金鐘獎。（圖／記者徐文彬攝）

林予晞憑藉《死了一個娛樂女記者之後》入圍迷你劇集（電視電影）女主角獎，今（8）日與同公司的姚淳耀、范少勳一同出席金鐘聯訪，兩人也分別憑藉《我的意外室友》入圍迷你劇集／電視電影男主角獎以及《X！又是星期一》入圍戲劇節目男主角獎。

談到入圍金鐘獎，林予晞坦言得知當下她剛好與姚淳耀一起錄製料理實境節目，當天要備餐、準備比賽相當忙碌，但在要公布入圍時還是找了一個沒人的地方躲起來準備迎接，沒想到一舉獲得提名，還是《死了一個娛樂女記者之後》入圍演員獎項的唯一一人，得知喜訊的她忍不住落下眼淚。

至於心目中最大的競爭對手，林予晞透露最想贏的人是以《我的意外室友》入圍同一獎項的好友嚴正嵐，她回憶過去兩人與陳妤會在自己家玩一些遊戲，還會比賽劈腿看誰可以劈最開，沒想到她勝負欲太強，因此「該邊拉傷」，至今都還有舊疾，很多瑜伽動作都無法做，笑說「沒想到那個時候一起玩的好朋友都一起入圍了，很開心」。

