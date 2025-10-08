李政宰林智妍新劇合演CP！　最新寫真遭韓網狠批：年齡差距太明顯

記者張筱涵／綜合報導

韓國影帝李政宰與實力派女演員林智妍主演的新劇《討厭的愛情》尚未開播，就因最新公開的劇組寫真引發熱烈爭論。官方於10月7日釋出兩人合照，意外在韓國論壇theqoo掀起兩極意見的討論。

▲李政宰和林智妍合作新劇《討厭的愛情》。（圖／翻攝自Instagram／primevideoth）



從官方7日曝光的3張照片中，林智妍身穿一襲 淡粉色無袖背心搭配同色系長褲，整體造型柔和又知性，頭髮自然散落，帶著淡淡微笑，整體氣質溫柔大方。李政宰則以一身 淺藍色牛仔外套與牛仔褲 亮相，內搭白襯衫，造型休閒又帶點成熟魅力，展現男主角的穩重與親切。

兩人站在純白背景前，林智妍微微靠向李政宰，手輕搭在他手臂上，笑容含蓄而自然，李政宰則露出溫和的笑容，雙手插在外套口袋裡，整體氛圍簡潔乾淨。

▲李政宰和林智妍服裝都是充滿春天氣息的粉色系。（圖／翻攝自Instagram／primevideoth）



不過，這組照片被PO上南韓論壇theqoo後，許多網友留言批評這組寫真「沒有情侶間的粉紅泡泡感」，甚至有人直言「看起來像叔叔帶姪女拍照」、「像父女合照」、「服裝太老氣、構圖太尷尬」、「一點也不浪漫，感覺像家族合照」、「明明可以拍出成熟性感的感覺，為什麼這麼像保健中心形象照」、「年齡差距太明顯，這樣的羅曼史很難讓人代入」。也有觀眾持保留態度，認為劇照只是前期宣傳之一，實際劇中氛圍或許會更自然：「可能是角色設定的關係，等預告釋出再看也不遲。」

《討厭的愛情》由《好搭檔》導演金佳藍執導、《車貞淑醫生》編劇鄭曞朗執筆。故事圍繞一位想轉型為愛情劇男主角的刑警專業戶演員（李政宰飾）與被調職至娛樂部的前政治線女記者（林智妍飾）之間的「從互相嫌棄到相互傾心」的愛情發展。