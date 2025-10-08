賈靜雯迎51歲請假返台！「爬山慶生」1家5口團聚：珍惜幸福的時刻

記者陳芊秀／綜合報導

雙金影后賈靜雯昨日（7）迎接51歲生日。她近日大陸拍攝新劇《紫色大麗花》，感謝劇組貼心讓她請假返台與家人團聚，曬出照片透露今年與家人一起爬山慶生。

▲賈靜雯近期在大陸拍新劇。（圖／翻攝自微博）

賈靜雯在社群平台感性發文，表示今年的生日禮物，就是和家人一起去爬山、吃一碗媽媽親手煮的家傳麵，並許下願望：「我的人生下半場依然會精彩活躍！」

▲賈靜雯生日禮物，吃媽媽做的家傳麵。（圖／翻攝自Threads）

同時賈靜雯也大方曬出多張家庭大合照。其中登山照裡，可見她與女兒們身穿輕便的運動服，在綠意盎然的山間步道奮力向上爬，展現了健康活力的一面。而在慶生照中，她被老公修杰楷與三個女兒溫馨環繞，鼻頭上還俏皮地點了一抹鮮奶油，對著眼前的生日蛋糕露出心滿意足的幸福笑容，正好呼應著她文中寫的「真的很珍惜這些幸福的時刻」。

▲賈靜雯慶生與家人爬山。（圖／翻攝自Threads）

▲賈靜雯一家五口溫馨同框。（圖／翻攝自Threads）



充滿幸福感的貼文，也引來演藝圈好友與大批粉絲的祝福。藝人陶晶瑩留言：「生日快樂女神。」網友輪番留言「身體健康，永遠18歲，生日快樂」、「生日快樂！期待回憶計上映」。此外，也有不少粉絲被賈媽媽的家傳麵吸引，歪樓求問：「那個是什麼麵，看起來豪豪吃！求介紹」，互動十分熱絡。

對於51歲的生日，賈靜雯在文中充滿感悟地寫下：「身心健康富足是在動盪的世界最需要的！」她感謝劇組的貼心，讓她能與親友相伴，並期許自己：「會帶著我的善繼續勇闖未來。」最後她也將生日願望分享給所有粉絲，祝福大家「富足健康平安」。

【賈靜雯慶生全文】

今年我的生日禮物

就是一早跟家人去爬山，有點挑戰（尤其那位不愛動的青少女）

吃著媽媽每一天親手煮的家傳麵

心頭滿滿的暖意⋯

身心健康富足是在動盪的世界最需要的！

今年謝謝貼心的劇組

放我假讓我可以有親友陪伴

真的很珍惜這些幸福的時刻～

我的人生下半場依然會精彩活躍！

我會帶著我的善繼續勇闖未來

我也把我的願望祝福送給正在看文字的每一位朋友

祝願你們

富足健康平安

#生日快樂

#真的好快樂

#珍惜