顏正國癌逝　《好小子》奶奶譚艾珍693字回憶拍攝點滴

記者黃翊婷／綜合報導

50歲男星顏正國7日因肺腺癌病逝，享年50歲。資深女星譚艾珍當時在電影《好小子》中飾演奶奶，她回憶道，顏正國在片場時就像哥哥一樣照顧兩個弟弟，不僅會維護秩序，還會督促兩個弟弟寫功課，「沒想到今天（指7日）看到的是他此生畢業的消息，這孩子功課做得好，學分提早修滿提早畢業了。」

▲譚艾珍在臉書發文悼念顏正國。（圖／翻攝自Facebook／譚艾珍）

譚艾珍7日晚間在臉書發出一篇693字的長文，她表示，看到顏正國病逝的新聞，滿腦子都是這孩子從小到大的點點滴滴，1986年電影《好小子》開拍，阿國年紀雖然小，卻已經像哥哥一樣照顧兩個弟弟，「當時朱延平導演要拍他們的鏡頭前只要交代阿國，他一定先把兩個弟弟教會，然後就可以順利拍完那場戲」，就連在片場等待期間，阿國也會維護秩序、督促弟弟們寫功課。

譚艾珍回憶道，顏正國出獄的第二年，也就是2013年，她邀請對方上節目，「祖孫倆」聊了很多，包含阿國出獄後在家中教導小學生書法、在國中階段遇的考驗等等，當時她告訴阿國，要等待機會，因為阿國的才華屬於電影，後來阿國真的很努力，在電影作品有發光發熱的表現，甚至在導演及演出電影《少年吔，安啦！》時，邀請她去客串。

譚艾珍說，雖然她和顏正國一直都有保持聯絡，無奈2024年第一天她的LINE被盜走，失去所有聯絡人資料，本來以為一定還有緣分再見，「沒想到今天（指7日）看到的是他此生畢業的消息，這孩子功課做得好，學分提早修滿提早畢業了。每個人在有很多發揮才華機會的年齡，知道自己必須對抗癌症一定很難接受的。但是經歷過很多考驗又堅強聰明的阿國，會用智慧放下，更會明確知道『未來』一定會順利光明的走美好新的旅程。」