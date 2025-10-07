李維維被嫌「比楊謹華大隻」遭求減肥　看她臨場發揮嚇傻：氣死了

記者黃庠棻／台北報導

台劇《看看你有多愛我》由知名導演葉天倫與新銳導演廖堃言共同執導，楊謹華、林思廷、詹子萱首度合作同台飆戲，打造話題十足的黃金卡司。今（7）日該劇舉辦搶先看記者會，除了三位主演之外，演員紀培慧、古名伸、狄志杰、鍾承翰、李維維、李宗霖也都到場出席。

▲《看看你有多愛我》舉辦搶先看記者會。（圖／記者湯興漢攝）

楊謹華在《看看你有多愛我》飾演一位網紅單親媽媽，獨立撫養由林思廷、詹子萱飾演的一對雙胞胎女兒。為了培養真實自然的母女情感，劇組提前安排三人前往民宿，展開兩天一夜的「家庭小旅行」。楊謹華坦言：「其實出發前還是有點緊張，一直在想該怎麼開話題，沒想到她們非常可愛又健談，很快我們就打成一片，能遇到這麼合得來的演員，真的是很難得的緣分。」

▲林思廷（左起）、楊謹華、詹子萱在《看看你有多愛我》飾演一家人。（圖／記者湯興漢攝）

個性較慢熱的林思廷也回憶道「那天我跟子萱睡同房，明明我們三人已經在客廳聊到凌晨四點，結果回房後她還能一直有新的問題問我，真的很像我妹妹，好可愛。」詹子萱則開心補充「我在家是姊姊，從小就很希望能有哥哥或姊姊，這次在劇中算是圓夢了！」三人戲裡戲外情感緊密，還私下創立一個名為「幹大事」的聊天群組，至今仍常用來聯絡感情，彼此親暱地以「媽媽、姊姊、妹妹」互稱，猶如真正的一家人。

▲林思廷、詹子萱在《看看你有多愛我》飾演雙胞胎。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，李維維在片中與楊謹華是對立的角色，兩人有許多精彩對手戲，一場雙方與鍾承翰在陽台的「三角關係」曝光，氣氛相當緊張。李維維透露楊謹華臨時發揮加了一個動作，讓她入戲地醋勁大發，記者會現場笑說「我氣死了，還跟她說『妳一定會入圍』」大力誇讚對手的演出。

▲楊謹華跟李維維在《看看你有多愛我》有許多對手戲。（圖／記者湯興漢攝）

除了楊謹華臨場發揮之外，李維維坦言跟對方對戲壓力很大，包含氣場強大之外，她還在採訪中透露，在開拍前曾被劇組要求減肥，被告誡「妳比謹華矮、又比她大隻，是不是需要減肥？」讓她露出無奈苦笑，雖然忌不了口但仍努力維持身材。

▲楊謹華跟李維維在《看看你有多愛我》有許多對手戲。（圖／記者湯興漢攝）

《看看你有多愛我》故事描述單親媽媽怡安（楊謹華飾）獨力撫養一對雙胞胎女兒長大。姊姊凱希（林思廷飾）甜美討喜，五歲時意外與媽媽成為人氣親子網紅；妹妹莉莉（詹子萱飾）害羞內向，從未在鏡頭前露面，成為無人知曉的另一名女兒。

▲《看看你有多愛我》由楊謹華、林思廷、詹子萱主演。（圖／晴天影像提供）

邁入青春期的凱希不想再配合經營粉絲團，怡安決定設計一場「凱希失蹤案」引發話題，要求凱希配合最後一次。沒想到，原本虛構的「假失蹤」卻陰錯陽差成了「真綁架」。當怡安在媒體前哭喊哀求大眾協尋愛女時，卻不知此刻凱希早已身陷險境。

▲《看看你有多愛我》由楊謹華、林思廷、詹子萱主演。（圖／晴天影像提供）

綁架事件揭開怡安黑暗的過往以及長年深埋的心結。最終，綁架犯提出請求，要求怡安開直播，向網友證明她是否有資格當母親，而網友的殘酷投票，也將決定母女三人的結局。 本劇將在11月2日起，每週日晚間8點，全台電視頻道由八大戲劇台獨家首播，OTT頻道則由中華電信MOD、Hami Video同步獨家播映。每週連播2集，全劇共6集。