于朦朧生前最後傳訊「等我」　陸歌手公開對話截圖

大陸男星于朦朧9月離世，如今相隔近一個月，他生前好友、歌手居來提於10月6日下午推出新歌〈你在聽嗎〉MV，影片中穿插兩人過往的聊天紀錄截圖，最後一句「等我」成為于朦朧留給好友的最後訊息，令無數粉絲淚流不止。

▲于朦朧生前最後傳給居來提的訊息。（圖／翻攝自微博／居來提）

居來提9月底在演唱會上提到，新歌〈你在聽嗎〉是為好友于朦朧所寫的歌曲，以音樂寄託對摯友的思念，希望天上的好友能夠聽見，「這首歌對我來說很有意義、也很重要，這首歌是寫給我的好朋友、好兄弟的，他前段時間去了另外一個美麗的世界，他也是新疆人，也是我們新疆的驕傲，他去年也代表我們新疆人民參加了央視春晚，希望大家永遠記住他，他叫于朦朧。」

MV中，居來提堆起一疊石頭，象徵著靈魂歸途的「瑪尼堆」，以藏族文化表達對好友的深切懷念，由他創作的歌詞更提到「當時的我們，是如此快樂；當時的你，是那樣溫柔。每當氣你，就抱著枕頭，最後的訊息停留在等我。」

▲居來提寫歌悼念于朦朧。（圖／翻攝自微博／居來提）



當居來提唱到「最後的訊息停留在等我」，MV出現手機上的聊天紀錄截圖，似乎是于朦朧生前傳來的最後訊息，寫著：「嗯嗯，麼麼，等我。」無論是畫面或歌詞，都流露出出濃厚的哀思，令粉絲情緒潰堤。此外，有眼尖網友發現這首歌上線時間在6日的15點，剛好與于朦朧生日6月15日相符，引來粉絲淚喊「615是濛濛的生日」、「懂得都懂」、「謝謝你還記得他」、「他會聽到的」。

▲于朦朧墜樓離世引發大眾關注。（圖／翻攝自微博）