愛雅揭曉寶寶性別「表情超複雜」　親友團高喊：再生一個！

記者王靖淳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）2022年宣布和圈外15年好友結婚，去年年底舉辦婚禮，並於今年8月在公開懷孕喜訊。最近她舉辦寶寶性別派對，正式揭曉腹中的寶寶是兒子。值得一提的是，她在派對過程中得知性別時，露出複雜表情的模樣，全都被拍了下來，一旁的親友團甚至高喊：「再生一個！」

▲愛雅舉辦性別派對。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）



愛雅在IG上傳她和老公舉辦一起寶寶性別派對的短片，透過畫面可見到，當老公戳破氣球時，瞬間噴出一顆顆藍色的氣球，而愛雅的臉上則露出複雜的表情，當下似乎是期待噴出粉色的氣球，在場的親友團們更對她高喊：「再生一個！」為此，她在文中坦言自己原以為會迎來一位小女孩，過去總想像著綁髮、穿裙子、畫畫，一起說話的模樣，如今確定腹中是男寶寶，她決定不再執著孩子的性別，同時也溫情喊話：「你是我們身邊的小樹苗，終會長成自己最美的模樣。」

▲愛雅將迎來男寶寶。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

最後，愛雅也向兒子告白：「從今以後，軟肋多了一個，盔甲也硬了幾分。親愛的兒子，世界很大，幸福很小，有你，正剛好。」影片曝光後，立刻喜獲一票祝福，眾人紛紛留言表示「恭喜」、「多一個可愛男孩來守護媽媽了」、「哇！恭喜小姐姐～是男寶」、「好棒的性別趴～充滿滿滿祝福！恭喜愛雅媽咪。」

▲愛雅原以為會迎來女寶寶。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）