鄧倫出現了！咖啡廳擦身帥哥竟是本人…「刀削般的側臉」男神現況曝

大陸男星鄧倫2022年3月因涉嫌偷逃稅款，被追繳和處罰1.06億人民幣（約4.6億台幣），雖然第一時間道歉，仍火速遭代言品牌切割、社群帳號在短短6小時內全數消失。他至今被封殺超過3年，近日現身咖啡店被民眾目擊，本人狀態再度掀起陸網熱烈討論。

▲鄧倫因稅務問題被封殺3年。（圖／翻攝自微博）

根據目擊女網友的發文，她在傍晚5點21分準備離開咖啡廳時，與一位男子擦身而過，定睛一看才發現竟是鄧倫本人，讓她激動直呼：「我不行了走什麼好運了！」文中形容鄧倫有著「刀削般的側臉」，眼神「水靈靈的」。而在曝光的照片中，可見鄧倫頭戴黑色棒球帽，身穿一件寬鬆的藍色丹寧襯衫，坐在沙發上與人聊天，神情看起來相當輕鬆愜意，且狀態仍如過去在螢幕前般帥氣。

▲網友在咖啡廳擦身帥哥，一看發現是鄧倫。（圖／翻攝自小紅書）

而目擊鄧倫的不只一人，近日不斷有其他角度拍攝的鄧倫帥照在陸網瘋傳，還有人透露當日鄧倫接受活動邀請而來。網友留言「退圈這麽多年居然也沒發胖，還是很上鏡」、「問問他能不能復出」、「活著就好，安全就好」、「要知道這是沒有妝造沒有專業拍攝的素人拍攝，真是天生麗質啊，我的倫依然是天花板」。