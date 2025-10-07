《老少女奇遇記》導演突爆高血壓　鍾欣凌罵髒話原因曝

記者葉文正／台北報導

實境節目《老少女奇遇記2》今天舉行金鐘見面會，主持人楊貴媚、鍾欣凌與嚴藝文剛好在節目金鐘與戲劇金鐘都要參獎，低調的楊貴媚也表示超希望《老少女》得獎，楊貴媚，總共入圍三項，「很想三個都得獎，我們三人連續兩天都會去，所以覺得最難的是評審團，實境節目要這樣做很困難，還要田調，還要瞞著我們，例如節目中在日本打拼的青棒選手，如今都在日本念大學了，國善念商業的，喬恩還是棒球名校，但已變真男人的樣子。」

▲老少女奇遇記金鐘記者會,楊貴媚(中),鍾欣凌(右),嚴藝文皆入圍獎項 。（圖／記者徐文彬攝）

楊貴媚還被鍾欣凌虧，去年拿獎拿到手軟，楊貴媚趕緊說，去年是因為戲很厲害，不是我很厲害。鍾欣凌也表示，「我很希望《老少女》節目可以得獎，因為節目組他們超努力，導演沒睡覺，也沒吃，突然血壓爆高，被我罵XXXX希望他們可以好好休息。從此後他壓力更大，媚姊還說要跟導演一起吃便當，金錢給得很大方，把我們照顧得很好，希望節目要得。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲老少女奇遇記金鐘記者會,楊貴媚,鍾欣凌,嚴藝文,製作人崔長華,導演 許志成 皆希望得獎。（圖／記者徐文彬攝）

而《老少女奇遇記》第一季中有個偏鄉醫生徐超斌過世，來不及看到南迴醫院落成，也讓三人唏噓不已，楊貴媚說「有去幫他拍影片，給他驚喜，想說有機會去看看他，之後媚姊發現他比較沒有回覆訊息，就會比較擔心，這次本來想趕去看他，但時間喬不好，個別去也有個別的困難，發現很難一天來回，之後台北會有追思會，我們會去，徐醫生是很棒的人，做菜超好吃。」對徐醫師的付出超感謝。

▲鍾欣凌開心被照顧得很好 。（圖／記者徐文彬攝）