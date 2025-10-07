米倉涼子怎麼了？「3活動取消+廣告下架」現4異狀…身體現況引憂心

記者陳芊秀／綜合報導

50歲日本女星米倉涼子的近況引發外界憂心。她連續取消了3場公開活動，包括昨日（6）原定出席的「美腿大賞2025」頒獎典禮，以及其他品牌活動，連7月剛上線的新廣告也突然在網上悄悄消失，一連串「異狀」令人開始擔憂她的身體狀態。

▲米倉涼子連續取消3個公開活動，身體狀況引發外界憂心。（圖／翻攝自IG）

據《News Post Seven》報導，米倉涼子接連取消品牌活動，原本9月17要出席「BARNEYS NEW YORK」銀座店開幕，但是臨時退出 ，內部人士被通知「是身體狀況的緣故」，緊接著9月25日原本預計要出席英國高級汽車品牌「Jaguar Land Rover」的記者會，活動整個也在數天前取消，而且本人還辭退品牌大使，此例子極為罕見，對此經紀公司僅表示：「無法回答。」

再加上米倉涼子在「美腿大賞2025」獲頒40代部門獎項，但昨日（6）的頒獎典禮卻仍然缺席，僅透過代領者表示：「今後會一面正視自己的身體，一面持續保養」，連續3次臨時缺席，引發外界議論。

▲米倉涼子9月取消品牌活動，辭退汽車品牌大使，10月初再度缺席美腿大賞頒獎典禮。（圖／翻攝自IG）

米倉涼子怎麼了？她早在2019年就曾公開自己罹患「低腦脊髓液壓症候群」（低腦壓頭痛），近年一直受健康問題困擾，2022年更在醫師下禁令之下，不得不退出視為人生代表作的百老匯音樂劇《芝加哥》。而她近年身體逐漸好轉，去年（2024）還上直播節目，露出招牌笑顏透露「去年（指2023年）遇到了一位非常出色的醫生，8月接受了手術，今年5月左右開始狀況明顯好轉。」且今年8月也再度登台舉行歌舞表演。

▲米倉涼子8月曾登台表演。（圖／翻攝自IG）

除了取消活動、辭退品牌大使，日媒進一步發現，米倉涼子7月才剛接下的人力仲介公司廣告，YouTube影片現在已被設為無法觀看，另外她的IG也已經將近兩個月沒有更新動態。她明年2月還有主演電影預計上架串流平台，但如今身體狀況成謎，粉絲的憂心達到最高點。

▲米倉涼子新廣告7月剛發表，日媒發現YT已經無法觀看。（圖／翻攝自X）

▲米倉涼子自8月19日後沒有再更新社群動態。（圖／翻攝自IG）