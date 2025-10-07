台東活水湖玩風帆船體驗無障礙航行　蕭煌奇：掌舵感覺超讚！

▲蕭煌奇台東活水湖玩風帆船。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

金曲歌王蕭煌奇首次挑戰在台東活水湖體驗「無障礙帆船」，親手掌舵、迎風航行，結束後興奮直呼：「哇！我不曉得掌舵航行的感覺這麼棒！」台東縣政府近年積極打造「無障礙水域遊憩環境」，並於6日下午邀請蕭煌奇親身體驗，由教練與志工全程陪同，在平靜的湖面上盡情感受風帆的自由與自然風光的美好。縣府期盼透過藍海生活節，讓更多民眾安心親水、共享遊憩樂趣。

蕭煌奇由經紀人陪同抵達活水湖後，在帆船教練「小飛」的指導下，換上救生衣、脫鞋登船，隨即展開約20分鐘的體驗航程。湖面當日風平浪靜，帆船平穩前行，岸邊救生員全程戒備，確保安全無虞。蕭煌奇表示，這次體驗相當特別，「教練講解得很仔細，搭船過程也很安全，活水湖真的好美。」他也笑說，雖然多次來台東演出，但這是第一次在活水湖上「掌舵航行」，未來會推薦更多朋友來台東體驗。

台東縣政府交通及觀光發展處處長卜敏正指出，活水湖擁有全國首屈一指的水域條件，環境潔淨、風光明媚，是鐵人三項及水上運動教練口中的理想場地。近年縣府積極建置無障礙坡道與友善步道，並爭取海洋委員會「海洋無障礙」計畫經費，舉辦藍海生活節系列活動，推廣SUP、帆船等多元體驗，讓身心障礙者、長者與親子族群都能安心親水。

縣府表示，未來將持續優化活水湖及縣內各水域的無障礙設施與安全配備，結合在地旅遊資源，打造台東成為全國示範性的「無障礙水域遊憩基地」，讓更多人自在親水，體驗「海就是生活」的東海岸魅力。