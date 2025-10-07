記者陳芊秀／綜合報導

香港女星麥家琪17歲（1993）參選香港小姐而踏入演藝圈，因演出三級片《偷窺無罪》被封性感女神，2006年嫁給大律師王國豪後淡出娛樂圈，直到近年逐步復出。她當年參選港姐是熱門人選，卻意外止步五強，近日接受香港電台節目專訪，鬆口談及當年落選隔天，便爆發「裸照」事件的內幕，更坦言至今仍保留著當年的裸照，並以此作為對子女的機會教育。

▲麥家琪15歲遭被男友騙拍裸照，17歲參選港姐時照片事件被曝光。（圖／翻攝自微博／麥家琪Teresa）

據《香港01》報導，現年50歲的麥家琪在電台節目《星光背後》中回憶當年事件，並表示裸照是在15歲時，遭前男友誘騙所拍下。她認為，當年港姐落選很可能與此事件有關。這些照片她至今仍保存著，甚至會拿給自己的3個子女看。她解釋，此舉是希望用自己「過來人」的慘痛經歷，告誡孩子們：「這段經歷到現在仍影響著我…就是因為我曾經任性，所以你們怎麼玩都行，但有的事情我試過，會對日後有影響，你們要學著保護自己。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲麥家琪以自身經歷為例，向子女機會教育要學會保護自己。（圖／翻攝自微博／麥家琪Teresa）

當時麥家琪在父母體諒，電視台給機會下，背負著負面新聞踏入演藝圈，並透過拍戲熬過低谷。她並未因此逃避，並說「我必須面對，因為是我自己犯的錯！」她更提及為何都不找經紀人，「有offer，但全都要我脫」。有關拍攝《偷窺無罪》一片，沒有全裸也沒有露臉，卻仍被貼上「三級片女星」的標籤，她淡然說「不無奈，誰叫我年少任性呢。」