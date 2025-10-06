趙樹海爆昔遭火車撞飛！急送醫「喪失記憶2個禮拜」還原驚悚過程

記者孟育民／台北報導

綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道《下面一位》廣受好評，最新一集邀請到趙樹海，兩人回憶以前曾當過鄰居，隔了30多年再度相聚，以為是輕鬆的養老行程，沒想到是飆汗企劃，讓兩人七老八十還要做苦工。但光是開場在一起聊天就聊到一身汗，滿滿回憶數不盡。趙樹海也當面對胡瓜表示對YT頻道的欣賞，幽默表示：「比你的電視節目都還要好看！」讓胡瓜哭笑不得。

▲趙樹海、胡瓜聊起當年往事。（圖／下面一位提供）



兩人到竹筍園當筍農體驗挖竹筍，堅硬的筍子讓胡瓜和趙樹海都拚了老命才成功切除，兩人口嫌體正直，嘴裡不斷碎念卻又切上癮到處找筍子，飆汗的行程兩人汗如雨下，趙樹海在擦汗的過程中衛生紙不小心黏在眼睛上，胡瓜貼心的將衛生紙移除，唯美的畫面讓趙樹海又忍不住開玩笑：「沒想到年紀這麼大了還可以演BL劇。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙樹海、胡瓜上演BL劇橋段。（圖／下面一位提供）



趙樹海透露自己在15歲時曾被火車撞傷，「我看的時候火車在遙遠的地方，我後輪（腳踏車）卡在兩個軌道中間，突然覺得左邊有什麼東西，回頭一看大概離我20米一到，那一愣就什麼都不知道了，就被撞飛了。」他不只躺在醫院一個月，更喪失兩個禮拜的記憶，學校建議他休學，但上進的趙樹海不願意，胡瓜聽到逗趣說：「如果是我，我會說謝謝！」不過樂觀表示也許是在那時候開始學會創作。

當兵時和鄰兵閒來無事就抓著一把吉他在碼頭彈奏，看到楊弦在電視上發表自創曲後激發興趣，結合朋友的戀愛故事，寫成一首歌，那便是趙樹海人生第一首歌曲，從此踏上民歌之路。兩人感慨一起走過這麼多歲月，趙樹海表示自己依舊持續創作，有朝一日也許會到無人知曉的時候，但別人能唱自己寫出來的作品，就感到心滿意足。