泰勒絲新歌破串流紀錄！MV換9套華服　「橄欖球、87號房」藏彩蛋放閃未婚夫

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）新專輯主打歌《The Fate of Ophelia》更在發行後創下Spotify歷史上單日串流最高單曲紀錄。MV中，泰勒絲在多個華麗佈景中連換9套華服，劇中不僅出現了和球星未婚夫 Travis Kelce有關的橄欖球，近期愛上烘焙的她，更讓自己做的「酸種麵包」也入鏡，可說是彩蛋滿滿。

泰勒絲上週推出全新第12張專輯《星夢人生》（The Life of a Showgirl）掀起熱烈話題，主打歌《The Fate of Ophelia》MV於6日正式推出，由泰勒絲親自執導並出演，她以金色長髮搭上白色長裙的造型亮相並在畫作中甦醒，接著佈景與造型不斷轉換，包含她身穿鮮紅連身衣搭上宛如瑪麗蓮夢露般的俏麗短髮穿梭於歌舞廳後台，以及換上水藍色華麗泳裝領著手拿泳圈的舞群共舞等，場面非常夢幻。

泰勒絲解釋此次MV的概念，即是探索歷史上各種成為表演女郎的方式：「例如在19世紀，你可能會擔任前拉斐爾派畫家的模特兒，或者你可能是夜總會的歌舞表演者，也可能是一位在劇場中演出的舞台劇演員，或者是一位在拉斯維加斯的歌舞女郎；也可能是1930到1940年代巴士比柏克萊（Busby Berkeley）時期的銀幕女伶之一，或是像《The Eras Tour》演唱會巡演的流行歌手。」

此次MV中除了更換多套華服與絢麗場景外，還有許多讓粉絲看了相當感動或會心一笑的亮點，包含MV中召集了《The Eras Tour》演唱會巡演的舞群再次共演，以及劇中一幕泰勒絲接住從場外飛來的橄欖球，並走進一間房號為87號的房間，與其未婚夫橄欖球球星的身份與背號呼應。

此外，私下熱愛烘焙的天后更讓自製的酸種麵包獻出螢幕處女秀，泰勒絲搞笑表示：「對於我這個烘焙人來說，這天真的非常興奮，因為我的麵包正式成為音樂錄影帶明星啦！」

泰勒絲新專輯《星夢人生》自上週五發行後，不負眾望再次打破多項紀錄，包含在 Spotify、Apple Music 都寫下 2025 年單日串流最高專輯成績，主打歌《The Fate of Ophelia》更成為 Spotify 歷史上單日串流最高單曲，超越泰勒絲自己上一張專輯首波主打《Fortnight》所寫下的紀錄，再創事業高峰。《星夢人生》數位平台已經上線，實體發行日將於日後公布於「環球音樂 西洋」臉書粉專。