秘書愛上社長！國寶級帥哥私下有反差　鈴木愛理：他是個大寶寶

記者吳睿慈／綜合報導

浪漫喜劇《我推成為我上司 全速前進》由人氣女星鈴木愛理與八木勇征攜手合作，這部作品延續2023年話題作《我推成為了上司》主題，舞台轉換至大型時尚服飾公司，鈴木愛理所飾演的社長秘書與新任年下帥氣社長旬（八木勇征飾演）展開一段心動滿格的戀愛喜劇，再度掀起「我推文化」旋風之外，鈴木更笑說對搭檔八木的第一印象是「大Baby」，實際上可愛又貼心。

▲八木勇征、鈴木愛理合作《我推成為我上司 全速前進》。（圖／friDay影音提供）



談到續作的「升級亮點」，鈴木直言：「這次對象是比自己年紀小的的上司，所以曖昧與心動的角度和理由都不同，劇裡會有更多讓人心跳加速的橋段。希望觀眾能從愛衣的視角，想像如果自己和推交往會是什麼感覺。」她更強調劇中增加不少「讓人忍不住尖叫」的瞬間，絕對會讓觀眾臉紅心跳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鈴木愛理稱讚八木勇征是個寶寶。（圖／friDay影音提供）



對於國寶級帥哥八木勇征的第一印象，鈴木回答「他是個大Baby」，看似愛撒嬌，但實際在現場卻常常適時給予支援與安定感，「我在拍攝時若有不足，他會貼心提醒，讓整個氛圍非常愉快。」鈴木也坦言，自己本身就有「宅女氣質」，能把平時的追星心情全力釋放到角色中，獲得觀眾的「好可愛」回饋，也讓她會更有自信。

隨著第二季全新開播，《我推成為我上司 全速前進》以更加甜蜜的互動與浪漫爆擊，帶領觀眾體驗「推」就在身邊的夢幻日常，剛開播第一集就有許多精彩場面。本劇已於friDay影音每週四同步跟播。