記者張筱涵／綜合報導

美國女星金柏莉·喜伯特·格瑞戈裏（Kimberly Hébert Gregory），以影集《副校長的逆襲》及《凱文救世界》聞名，於10月3日辭世，享年52歲。

▲金柏莉·喜伯特·格瑞戈裏離世，享年52歲。（圖／達志影像）



金柏莉·喜伯特·格瑞戈裏的前夫切斯特·古格里（Chester Gregory）在Instagram上證實，金柏莉於10月3日離世，並未透露死因，他在貼文中深情悼念前妻，形容她是「智慧的化身」、「一位讓每個空間都充滿光亮的黑人女性」。《今日美國》已向雙方代表及金柏莉創立的非營利組織「Black Rebirth Collective」確認消息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

金柏莉·喜伯特·格瑞戈裏在2016年《副校長的逆襲》中飾演校長，與丹尼·麥布萊（Danny McBride）及華頓・哥金斯（Walton Goggins）共同主演，該劇共播出兩季。之後她又在《凱文救世界》》中，與傑森·里特（Jason Ritter）合作，飾演角色伊薇特。

除了固定演出，金柏莉·喜伯特·格瑞戈裏也曾在多部人氣影集客串，包括《花邊教主》、《醫診情緣》、《宅男行不行》、《實習醫生》、《絕命律師》、《荒唐分局》與《芝加哥故事》等劇。雖以電視作品居多，她也參與過多部電影演出，包含2007年克里斯·洛克（Chris Rock）執導的喜劇《我愛我老婆》，以及 2019 年賈斯汀·巴爾多尼（Justin Baldoni）執導的愛情片《愛上觸不到的你》。

金柏莉·喜伯特·格瑞戈裏於 2016 年接受《People》訪問時談到，演藝生涯最大的挑戰是「完全相信自己與自己的身體」。她坦言：「這個行業會傳遞強烈訊息，告訴你什麼是被接受的、什麼是足夠的。作為一名有色人種女性，我必須一再提醒自己：『爸媽說妳是美麗的，妳可以成為妳想成為的任何人。』」

與她合作過《副校長》的華頓・哥金斯也在Instagram發文悼念：「她是我合作過最棒的演員之一。能與這位女王共事，是我的榮幸與幸運。她讓我笑到不行，是專業中的專業。妳會被深深懷念，我的朋友。」女星碧西・飛利浦（Busy Philipps）也留言表示「聽聞噩耗後心碎不已」，形容金柏莉是「一道光，也是充滿力量的存在」。