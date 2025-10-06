陳志強曼谷驚魂！　帶愛妻去露天酒吧「多男盯上他」…真相神反轉

記者陳芊秀／綜合報導

藝人陳志強近日與愛妻曾智希同遊泰國曼谷，不料卻在享受夜生活時，經歷了一場「曼谷驚魂記」。他昨日（5）連發數則限動，透露在酒吧裡突然被多名男子盯上，令人心裡直發毛，更一度動念報警，沒想到真相神反轉。

▲陳志強、曾智希近日去曼谷旅遊。（圖／翻攝自IG）

限動影片中，只見陳志強正與老婆曾智希在一間露天酒吧，先拍著老婆的笑容，卻陸續發現遠處樹叢旁出現不同的男子停駐並在遠方「凝視」，讓他備感壓力。且一名身穿紫衣的男子眼神嚴肅，還有另一名男子也在遠處緊盯看著，令他忍不住寫下：「這個人一直盯著我，我該怎麼辦」、「怎麼又一個！？我是不是被盯上了？」

▲陳志強帶曾智希去露天酒吧，發現遠處有男子盯著他。（圖／翻攝自IG）

隨著「緊盯」他的人越來越多，陳志強的恐懼也逐漸升級。在第三則限動中，又有一名雙手抱胸的男子眼神銳利地看著他，讓他終於忍不住發文求助：「怎麼每個人都盯著我看，我是不是應該要報警」，並附上「#曼谷驚魂記」的Hashtag。

▲陳志強發現多名男子一直盯著他。（圖／翻攝自IG）

正當憂心人身安全時，陳志強在最後一則限動公布了爆笑的真相。原來，這些人根本不是在看他，而是他剛好坐在一個播放球賽的大螢幕前面。他附上一個哭笑不得的表情符號，並寫下：「原來他們是在看球賽」，更自嘲加上Hashtag「沒事不要坐在大螢幕前」、「原來男人看球賽的表情那麼嚴肅兇狠」。

▲陳志強發現大家是在看酒吧大螢幕的球賽。（圖／翻攝自IG）

