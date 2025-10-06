神話玟雨妻借錢給前夫　「倒數2個月產娃」含淚認：打過官司⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓元祖團體神話成員李玟雨7月透過手寫信宣布喜訊，後來他登上實境節目《做家務的男人們》曝光未婚妻的身份，妻子已經懷有身孕，但曾離過一次婚，節目近期最新預告片再度曝光，他的妻子前一段婚姻的不容易，妻子曾與前夫打過官司，男方向她借了錢後消失，回想起這段往事讓女方當場落淚，預告片引起關注。

▲李玟雨妻子借錢給前夫。（圖／翻攝自KBS）

李玟雨妻子曾有過一段婚姻，現懷有身孕的她，預產期在12月，夫妻倆的煩心事卻不少，最新一集《做家務的男人們》預告曝光她與前夫的糾葛，李玟雨向律師透露：「未婚妻和前夫在法律上有過問題，也一直沒能拿到錢。」他透露妻子甚至借錢給前方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲神話玟雨妻與律師聊到哭出來。（圖／翻攝自KBS）



律師反問「能和那個人聯絡上嗎」，李玟雨妻子表示「聯絡不上」，律師嘆了一口氣，提出假設問題「如果再次離婚的話⋯」，最後讓李玟雨妻掉下眼淚，她與前夫的過往引起觀眾好奇，預告片曝光後掀起熱議。

只是妻子現懷有身孕，即將在12月卸貨，卻遭到前夫借款不還，加上李玟雨過去曾自爆遭到詐騙，而妻子與前夫還有一個6歲女兒，一家四口生計問題，令觀眾心疼不已。