大S 49歲冥誕這天是中秋節！　阿雅哀傷發文：這一天也不再快樂

記者陳芊秀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）於今年2月病逝，離世至今超過半年，仍讓許多親友粉絲無限懷念。而10月6日是她的49歲冥誕，這天又正逢中秋節，相識超過20年的摯友阿雅，寫下長文悼念，「想念妳……，妳走了，這一天也不再快樂。」網友紛紛安慰「要快樂」。

▲大S離世至今仍讓各界不捨，49歲冥誕這天好友阿雅發文。（圖／翻攝自微博）

阿雅發文字裡行間滿是哀傷與不捨，開頭寫道「想念妳……，妳走了，這一天也不再快樂。」她透露自己好幾次夢到大S，醒來後總有錯覺，以為還能像從前一樣打電話與她分享夢境，但如今只能將所有思念「透過意念送給妳」。她也溫柔向天上的好姐妹喊話：「我們都有照顧好自己，妳也要為我們好好照顧自己啊」，最後更表示，大S的每一個樣子都會永遠留在大家心中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而阿雅的貼文瞬間引爆粉絲們的淚海，留言區變成一片思念牆，有人安慰阿雅「要快樂」、「你也要好好的，帶着大家的愛」。眾人留言給大S「生日快樂，大S，真正的你，是為大陸救災捐款捐物的同胞，是救助了許多小動物的好女人。很多人都愛你，我們會一直記得你的好！」大家也紛紛祝賀在天上的她：「熙媛我們都很想念你…生日快樂」，一則又一則留言令人動容。

▲阿雅哀傷發文。（圖／翻攝自微博）

【阿雅發文】

想念妳…..妳走了，這一天也不再快樂。好幾次夢到妳，妳看著和從前一樣，醒來之後有種錯覺，好像播個電話妳就會接，我能像以前一樣和妳說在夢裡我們都幹了什麼。

不知道妳現在在哪裡？我們都有照顧好自己，妳也要為我們好好照顧自己啊。

一通電話一個訊息不能再找到妳…..但都說意念有力量，那我把所有的祝福和思念透過意念送給妳，妳能收到吧？那麼多的想念和擁抱，我都能看到妳有點尷尬但其實心裡很感動的樣子，妳的每一個樣子，都會留在我們心裡。這一天…..特別多的想念和祝福啊⋯⋯