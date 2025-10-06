于朦朧離世扯出1女星！消失6年「曾PO手染血照」驚吐：和喬任梁一樣

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星于朦朧墜樓離世，即使家屬發聲明表示是飲酒意外，加上警方通報闢謠，外界仍質疑聲浪不斷，粉絲動員連署盼望為其討公道，連署人數已經21萬人。而明星離世震撼各界，網友發現曾活躍螢光幕的女星呂佳容，自2019年上傳一張手腕照後，從此就再無消息，陸網紛紛留言盼望本人發聲：「希望姐姐報個平安！」

▲于朦朧墜樓離世粉絲為其討公道發動連署活動。（圖／翻攝自微博）

呂佳容演過《宮》、《美人心計》、《錦繡緣華麗冒險》、《親愛的婚姻》、《我的保姆手冊》等夯劇而走紅，並與喬任梁因合作戲劇結為好友。然而她2018年拍攝《我的保姆手冊》時傳出受傷，她5月1日凌晨在自身微博上傳過手染鮮血的照片，寫下「太可怕了，我輸了我認我退出」、「如果我明天不在就和喬任梁一樣，你們和畜生沒有區別」同時Hashtag當時拍攝的劇集《我的保母手冊》。她在回應網友時，曾留言「不碰他家人就要弄死我」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲呂佳容2018年曬出手染血照並發文控訴，隔年（2019）起逐漸消失娛樂圈。（圖／翻攝自微博）





▲粉絲截圖整理呂佳容曾在微博PO血染手照片事件。（圖／翻攝自微博）



而呂佳容工作室是在5月1日當天下午發文回應：「佳容因手部受傷，以連夜送往醫院包紮好，讓大家擔心了實在抱歉。」

▲呂佳容2018年傳出手受傷，工作室曾發文報平安。（圖／翻攝自微博）

▲呂佳容曾發聲控訴。（圖／翻攝自微博）



呂佳容自此之後沒有再拍新戲，2019年錄完綜藝後就逐漸消失娛樂圈，雖然2023年有她演出的戲劇《最燦爛的我們》播出，但該劇是在2017年12月開拍的，當時劇名為《如果可以絕不愛你》（又名：鴻雁在水魚在雲）。如今陸網陸續挖出多位藝人死因不單純，又有粉絲回想起消失近6年的呂佳容，網友湧入其微博留言「姐姐很多人擔心你，至少露個臉讓大家知道你還活著」、「就算退圈也能出來闢謠吧」、「素人也能直播啊」，但截至目前為止，本人仍沒有出面發聲。