15週年在台灣！TEEN TOP來台驚喜幫天地慶生　溫馨場面曝光

記者吳睿慈／台北報導

TEEN TOP慶祝出道15週年，帶著全新專輯《Just 15, Just Teen Top》回歸，他們5日於Zepp New Taipei合體舉辦演唱會，一開場就帶來新專輯主打曲〈Cherry Pie〉令粉絲瞬間瘋狂，而他們也為了送上驚喜生日應援，在假裝要拍照時為天地慶生，好感情溢於言表。

▲Niel和創造很會撩粉，自爆噴了香水要香香的。（圖／網銀國際影視提供）



演唱會上，Niel和創造頻頻撩粉：「很抱歉我噴了香水，因為感覺大家聞到我們身上香香的比較好。」引起粉絲騷動尖叫，天地更爆料在唱〈No more perfume on you〉的時，Niel激動到衣服炸開，Niel則爆料天地在化妝間看著鏡子說：「今天我很性感喔？」天地反駁是說自己可愛，造型師還回應他流汗後就會變性感了。

作為二代團中的青春代表，TEEN TOP為新專輯來台巡迴，同樣高度誠意，全員穿上一身高貴氣質、宛如王子般的正裝，現場輪番唱跳〈Warning sign〉、〈Love is〉、〈Missing〉、〈I'm sorry〉、〈Don't I〉、〈Hot like fire〉、〈oh good 〉、〈so sweet〉、〈Love Comes〉、〈Be ma girl〉等形象鮮明的代表作，以及情感飽滿細膩的〈To You 2020〉、〈Confusing〉、〈Please〉、〈What's problem〉、〈ANGEL〉、〈Miss Right〉、〈Tell Me Why〉，無論是電子舞曲或抒情曲，都展現出團員穩健的饒舌實力、唱功與舞台掌控力，粉絲直呼能聽到現場演唱這麼多經典歌曲，真的是滿滿的回憶殺。

▲TEEN TOP特地幫天地慶生。（圖／網銀國際影視提供）



演唱會當天恰好是天地生日，成員為了幫他慶生，在全場大合照時，還演戲假裝要請攝影師拍照，接著其實是推蛋糕出來，開始為他唱生日快樂歌，氣氛超溫馨。天地則感性表示，能和每位成員共度值得紀念的15週年並推出新專輯，看到現場粉絲一樣給予熱情應援，是最棒的生日禮物。

▲TEEN TOP舉辦15週年演唱會展現超高誠意，演唱超過30首歌曲。（圖／網銀國際影視提供）



最後，TEEN TOP唱完嗨歌〈Crazy〉後，為兩位幸運粉絲圓夢，開放隨機點歌演唱，粉絲感動不已；他們也承諾會繼續努力以團體身分活躍，只要Angel（粉絲名稱）開心，就會繼續為粉絲唱跳下去，演唱會完美落幕，為15年歷程寫下精彩一頁。