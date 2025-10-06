ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
李雅英「低調赴花蓮救災」！
這4個告白時機點最好
IU中秋節送「一人1.25萬」
陸炫富女星曬照語音外洩！「我不喜歡周也」網全聽見…刪文零道歉

記者陳芊秀／綜合報導

大陸知名主持人李湘因時常炫富引發爭議，昨日（5）曬出多張女兒王詩齡參與巴黎時裝周的九宮格照片，不料其中一張原況照片收錄聲音，聲音疑似出現「我不喜歡周也」，而周也是當紅女星，意外引發陸網議論。事發後李湘刪文重發，並且關閉留言功能，但全程並未針對此次上傳事件做出任何回應。

▲▼李湘曬照對話外洩，聲音出現「我討厭周也」。（圖／翻攝自微博）

▲▼李湘曬照對話外洩，聲音出現「我討厭周也」。（圖／翻攝自微博）

▲李湘（左2）曬女兒王詩齡（中）參與巴黎時裝周的美照，其中一張對話外洩，聲音出現「我討厭周也」。（圖／翻攝自微博）

李湘帶女兒王詩齡去看時裝秀，曬出九宮格照，然而中間一張花束照剛好收錄了聲音，點開後疑似出現一個女性聲音「我不喜歡周也」。有關聲音來源，部分網友推測可能來自王詩齡或李湘本人，也有人推測是同行工作人員。

而貼文公開後，留言區湧入網友批評「中間這個Live聲音」、「誰敢聽這個」、「這算拍圖事故吧，誰敢聽，也子（指周也）沒惹」、「老也這無妄之災啊」。同時有人建議拍攝原況照片時，應該把聲音關閉。

▲▼李湘曬照對話外洩，聲音出現「我討厭周也」。（圖／翻攝自微博）

▲▼李湘曬照對話外洩，聲音出現「我討厭周也」。（圖／翻攝自微博）

▲周也日前也飛巴黎參加時裝周活動。（圖／翻攝自微博）

李湘在事發12小時後，刪除貼文重發，將花束照改為靜態照片，貼文只有放一個愛心符號，但全程未對爭議聲音作出解釋或向周也道歉，同時關閉留言功能。而周也在整起風波中始終保持沉默。

▲▼李湘曬照對話外洩，聲音出現「我討厭周也」。（圖／翻攝自微博）

▲李湘刪文重發花束靜態照。（圖／翻攝自微博）

網友議論紛紛，眾人留言「周也挺可憐的」、「說了就說了，任何人都有不喜歡的權利」、「發之前不審核一下嗎」、「有點太自以為是了。你喜不喜歡是你的事，你作為公眾人物發表出不喜歡誰，是你在輕視誰？太沒風度了」、「好尷尬」、「周也做錯了0件事」。

【鏟子超人辛苦了】聽完媽解釋花蓮災情　湘荷妹妹感謝志工超暖心

