《中文怪物》爆紅！吳姍儒接棒《一字千金》正式開播　公視樂觀發聲

記者孟育民／台北報導

公視旗艦益智節目《一字千金》陪伴觀眾走過十年，全新一季在10／5日開播，特別邀請Sandy吳姍儒接棒。她坦言，節目換主持人，觀眾需要時間熟悉。而且，這也不是金鐘獎頒獎典禮要比出高下，如果要說與前主持人曾國城不同處，她覺得曾國城比她身形高大而且中文造詣非常好，像是導師的角色，自己則比較像是同班同學。





▲公視《一字千金》新一季主持人Sandy吳姍儒與參賽者合照。（圖／公視提供）

在錄影現場，當教授解釋「短兵相接」後，吳姍儒隨即舉一反三，以「近身搏鬥」來描繪最後一關緊張的氣氛，恰如其分。吳姍儒更現學現賣，運用教授說明的負面用語「望文生義」，來自我調侃說：「教授，我這樣解釋是對的嗎？我很怕我又望文生義！」而在一場參賽者寫到「車」部件卻一豎往右勾起，她即興以「車」字的發音尾音上揚，巧妙緩和緊張氣氛，讓現場笑聲不斷，突顯她靈活的主持風格。

近來網路上竄紅的《中文怪物》節目，引發熱烈討論。對此，公視樂觀其成，並表示：「《一字千金》十年來一直扮演帶動中文學習的角色，讓中文學習變得生動有趣，適合各年齡層觀眾共同參與，甚至吸引全球華人矚目。」近期在台灣新住民製作中文相關網路節目，公視認為：「讓來自不同國家、不同族群因中文學習而產生交流，共享共好，是一件美好的事！這正呼應《一字千金》的英文名稱──A wonderful word！」