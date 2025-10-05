網紅闖墓地！于朦朧現身喊冤「為什麼要弄我」抖出真凶　命理師出面說話了

記者孟育民／台北報導

大陸男星于朦朧墜樓離世，消息震驚娛樂圈及其粉絲，死因仍備受質疑。近日有26萬訂閱的YouTube頻道《204檔案》公開一段以「EVP靈魂盒子」進行的超自然實驗影片，跑到墳場試圖與于朦朧進行對話，影片中能明顯聽見一個男生的聲音，並對外求助「為什麼要弄我」，也希望粉絲能替自己點燈，畫面曝光後掀起網友討論。

▲▼主持人與于朦朧進行對話。（圖／翻攝自YouTube／204檔案）

《204檔案》試圖與于朦朧對話，當問到女演員宋伊人是否害他、假裝跟自己很好，則能清楚聽見對方回答「對」，而提到是否有見死不救？對方則說，「范打特別兇」。主持人多次詢問潛規則相關，對方都沒有給出答案，至於死因問題，錄到的聲音也毫不猶豫直指「他殺」，更明確指出動手之人就是辛奇，而USB中確實涉及證據，似乎暗指背後還有其他勢力。

▲▼影片中能清楚聽見相關名字。（圖／翻攝自YouTube／204檔案）

畫面曝光後，讓粉絲看了全起雞皮疙搭，認為「能聽見于朦朧的聲音」，對於真實性，主持人也抱持懷疑態度，但認為靈魂死後不受空間限制，「這就只是測試，我問到的東西是不是他回答，我們也是問號，遠端我個人覺得不現實，但錄下來又覺得有一點可能性，我從來不會做肯定的答案。」

▲阿谷老師看了影片也提出質疑 。（圖／秦芸殿提供）

不過，命理專家阿谷老師事後直言，根據專業經驗，影片中的聲音聽起來蠻清楚的，但其實靈界的訊息不會那麼清楚，聲音會比較空泛，除了有雜訊之外，還會夾雜不清楚的字眼，相較於影片中如此完整跟清晰的內容，合理性較低。

而還有一個會令人質疑的地方，就是聲音有可能來自其他好兄弟。阿谷老師說，人死後，擁有今生記憶的那道魂，通常不會停留在牌位，如果是冤死或意外身亡，那道擁有生前記憶的魂會留在案發現場。

阿谷老師強調，靈體會說的內容也是非常單方面的，例如他真的是冤死，比較可能會不斷反覆說「不是我的錯、我很懊悔」，不大會是那種針對性的內容，因此那個影片的真實性，造假可能性偏大。

