兒子長出美人尖！邱澤暢聊爸爸經「高調放閃許瑋甯」鬆口會辦婚禮

記者黃庠棻／台北報導

女星許瑋甯和邱澤2021年結婚，並於今年5月爆出懷孕4個月的消息，8月底透過社群PO出一張手捧著小腳的合照，寫下「均安」，證實生下寶寶的喜訊。今（5）日邱澤出席醫美代言活動，也是他升格當爸之後首度公開露面。

▲邱澤當爸後首露面。（圖／記者周宸亘攝）

久未公開露面的邱澤今（5）日出席醫美代言活動，一講到兒子的話題就露出幸福的笑容，被問到寶寶長得比較像誰，他透露「還看不出來，應該都有像到」，不過他近期發現兒子逐漸長出美人尖，笑說「希望兒子全部都像老婆，希望連個性都像，尤其是可愛、溫暖、貼心的部分」，分享爸爸經的同時也意外放閃。

▲邱澤意外放閃許瑋甯。（圖／記者徐文彬攝）

升格爸爸2個多月的邱澤，坦言育兒並不辛苦，反而是療癒、溫暖的感覺比較多，他不敢說自己是神隊友，但餵奶、拍嗝、換尿布都是自己負責，直呼「希望老婆好好休息」。而他雖然是新手爸爸，但目前還沒跟圈內已當爸媽的朋友討教秘訣，他表示「在醫院、月子中心都有去上課」。

▲邱澤暢聊爸爸經。（圖／記者周宸亘攝）

此外，邱澤也透露夫妻倆對於懷孕一事保持低調的原因，坦言與許瑋甯個性都不是太過高調的人，另一方面「小倆口都希望（懷孕）過程回到自己生活多一些」，至於會不會舉辦婚禮，他露出微笑點了點頭並回覆「嗯」，依舊保持夫妻倆的神秘風格，並沒有透露婚禮時間點與場地。

▲邱澤透露會與許瑋甯舉辦婚禮。（圖／記者周宸亘攝）

而邱澤將在14日度過44歲生日，被問到願望，他思索了幾秒後回道「希望太太、小孩每天開開心心、健康」。

▲邱澤把生日願望許給許瑋甯與兒子。（圖／記者林敬旻攝）