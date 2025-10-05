池昌旭遭女粉2度突襲強吻！「強摟脖子硬要親」　保鑣全程袖手旁觀

記者田暐瑋／綜合報導

南韓知名演員池昌旭外型帥氣，擁有一票死忠粉絲，日前出席巴黎時裝周，兩度遭到當地女粉絲意圖強吻，所幸池昌旭及時閃避，才免於遭到侵犯，安保漏洞引發各界關注。

▲池昌旭出席時裝周。（圖／CFP）



池昌旭3日在巴黎當地親切替苦候多時的粉絲簽名，一名女性粉絲突然搶上前摟住他的脖子要親吻側臉，一旁保鑣沒有出手制止，第二次是在隔天的秀場外，一名外籍女粉絲在無預警的情況下試圖親吻池昌旭的臉頰，他警覺性高及時側身閃避，但疑似仍被親到嘴角，也因為連續兩天遭到侵犯，保鑣如同虛設，過程中都未見及時阻止或介入。

▲池昌旭遭強吻。（圖／翻攝自微博）



池昌旭雖全程保持專業態度與微笑，但從影片可見其面露難色與無奈，經紀公司目前尚未對此發表正式聲明，藝人將按原定計畫，繼續投入新戲的宣傳工作。此事件在社群媒體上引發熱烈討論，多國粉絲紛紛呼籲國際時尚活動應加強安保措施，包括設置安全距離欄杆、增派安保人員等具體防護方案。

