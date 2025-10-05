戚薇時裝周被拍「驚人老態無P照」！整個人嚴重變形　本尊傻眼發聲了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸藝人戚薇近日出席巴黎時裝周，身穿金色吊帶裙搭配酒紅色皮手套，以復古爆炸捲髮造型現身，卻被有「明星照妖鏡」的G社拍出驚人無P生圖，看起來滿臉老態，頭身比例失衡，連她本人看到都直呼：「好離譜！」

戚薇出席時裝周時，身穿細肩帶金色連身裙，雙手穿上酒紅色皮手套，搭配捲髮爆炸頭，造型相當前衛大膽，G社的特寫照卻拍到她臉上凹凸不平、暴瘦見骨、身材比例走樣等詭異角度，引發熱烈討論，甚至在微博登上熱搜榜，對此，戚薇本人直接在受訪時公開抗議：「G社真的好離譜！」

▲戚薇被G社拍到驚人生圖。（圖／翻攝自微博）



事件在網路發酵後，現場其他觀眾拍攝的照片和影片陸續曝光，顯示戚薇的實際狀態與G社發布的照片有顯著差異，路人拍攝的照片中，戚薇不僅身材比例勻稱，黃色長裙更完美勾勒出優雅曲線，有人認為G社鏡頭刻意選擇不利角度，有「故意測試藝人顏值底線」之嫌，也有人質疑造型選擇不當，認為爆炸頭配漆皮手套顯得老氣，是嚴重敗筆。

▲戚薇被G社拍到驚人生圖。（圖／翻攝自微博）



