于朦朧死後「帳戶仍在捐款」！每月都在救人　穿廉價衣卻捐200萬送災民

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星于朦朧上月11日墜樓身亡，雖然北京警方迅速以「飲酒過量導致墜樓」結案，但仍有許多粉絲對死因存疑。令人動容的是，距其過世已23天，他仍持續做公益，未因生命終止而中斷，這一暖心行為曝光後感動了無數粉絲，紛紛留言淚讚「遺愛人間的天使」。

于朦朧生前熱衷公益，近日有網友分享一張日期為9月20日的捐款公益證書，署名依然是「于朦朧」，但當時他已身亡9天，原來是他生前加入藝人韓紅主導的公益團體，設置了專門做公益捐款的帳戶，設定為每月定期捐款，因此在他身故後依然持續運作。于朦朧在2021年河南暴雨期間，捐出50萬人民幣（約200多萬元台幣）救助災民，還曾為白血病患者募資10萬人民幣（約40多萬元台幣）的醫藥費，令人動容。

▲于朦朧。（圖／翻攝自微博）

先前有粉絲發現，于朦朧生前曾穿著僅約人民幣200元（約1000元台幣）的廉價羽絨衣，並在購物平台為商品留下好評，疑似只為了獲得現金回饋，且住的地方也相當簡樸，對自己相當節儉，卻時常出力出錢助人，常讓粉絲心疼不已。

▲于朦朧死後仍捐款。（圖／翻攝自微博）

然而，于朦朧的意外身亡至今仍充滿謎團，雖然警方早早宣佈其死因為「酒醉墜樓」，但不少人對此說法表示質疑，甚至有網友在國際非政府組織AVAAZ發起「為于朦朧討公道」的活動，連署呼籲徹查真相，截至目前已有超過18萬人響應。